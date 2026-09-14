U kući pronašli tijelo muškarca, policija uhitila osumnjičenika

MUP / Ilustracija

Požeško-slavonska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 26-godišnjakom osumnjičenim da je u nedjelju ubio 37-godišnjaka u Radovancima, izvijestila je požeško-slavonska policija.

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Prema rezultatima kriminalističkog istraživanja, 26-godišnjaka se sumnjiči da je 13. rujna u ranim jutarnjim satima u obiteljskoj kući u Radovancima oštrim predmetom usmrtio 37-godišnjaka.

Policija je kod osumnjičenika pronašla i 1,3 grama marihuane, zbog čega protiv njega slijedi optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 26-godišnjak je uz kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje ubojstva predan pritvorskom nadzorniku.

Dojavu o tome da je u Radovanovcima pronađeno mrtvo tijelo muške osobe, policija je zaprimila u nedjelju oko 9.53 sati.