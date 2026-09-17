PRVI PUT SNIMLJENO
VIDEO / Zabilježen izuzetno rijedak prizor: Grbavi kit satima ostao uz svoje mrtvorođeno mladunče
Istraživači su zabilježili iznimno rijedak prizor koji dosad nije bio dokumentiran na ovaj način – ženku grbavog kita koja je ostala uz svoje mrtvorođeno mladunče i pokazivala ponašanje koje znanstvenici tumače kao tugovanje.
Snimka je nastala u srpnju 2025. godine uz jugoistočnu obalu Australije, a slučaj je opisan u studiji objavljenoj 16. rujna u znanstvenom časopisu Discover Animals.
Na snimci se vidi ženka grbavog kita kako lebdi iznad nepomičnog tijela mladunca na morskom dnu. Nekoliko mu je puta prilazila vrlo blizu, pri čemu je izgledalo kao da pokušava uspostaviti kontakt očima i provjeriti pokazuje li ikakve znakove života.
„Izuzetno je rijetko prisustvovati ovome“, rekao je za Live Science Olaf Majneke, morski ekolog sa Sveučilišta Griffith i prvi autor studije.
Prema njegovim riječima, u znanstvenoj je literaturi dosad opisano svega dvadesetak poroda grbavih kitova, no nijedan od tih slučajeva nije uključivao mrtvorođeno mladunče.
Jedan od razloga zbog kojih je ovakve događaje teško zabilježiti jest način na koji se ponašaju tijela tek rođenih grbavih kitova. Za razliku od mladunaca kitova zubana i pliskavica, mladunci grbavih kitova nemaju dovoljno masnog tkiva da bi sami plutali. Ako ih odrasli kit ne podigne, tijelo tone prema morskom dnu.
Zbog toga je mrtvorođeno mladunče gotovo nemoguće uočiti s površine.
Trag poroda otkrio što se dogodilo
Slučaj je uočen nakon što je koautor studije Andrew Malville, koji se tog jutra nalazio na privatnom brodu, primijetio dva odrasla grbava kita kako se zadržavaju na površini. Jedan od njih zauzeo je neobičan okomit položaj, s repom usmjerenim prema gore.
Ubrzo nakon toga Malville je u vodi uočio ostatke amnionske membrane, unutarnjeg sloja plodove ovojnice koja obavija fetus. Bilo je jasno da se ženka upravo okotila, ali mladunca nije bilo na vidiku. Ljudi na brodu zato su pomoću GoPro kamere pratili ženku ispod površine.
Na morskom dnu pronašli su mrtvo mladunče. Majka je potom pokazivala ponašanje koje su autori studije opisali kao „postmortalnu pažnju“ – ponašanje prema mrtvom pripadniku vlastite vrste koje bi moglo biti povezano s tugovanjem.
„Više puta je zaranjala na kratko, plivala pored mladunčeta, a zatim se odmarala pored njega na dnu oko jednog minuta. Čak je prelazila grudnim perajem preko njegovog tijela, a potom ponovo izlazila na površinu“, objasnio je Majneke.
Takvo je ponašanje trajalo najmanje 90 minuta. Istraživači su nakon otprilike dva sata promatranja napustili područje pa nije poznato koliko je dugo ženka ostala uz mladunče. Moguće je da se takvo ponašanje nastavilo i sljedećih dana.
Nije pokušavala podignuti mladunče
Zanimljivo je da majka nije pokušavala iznijeti tijelo mladunca na površinu. Znanstvenici smatraju da je moguće da je shvatila kako je mladunče uginulo tijekom poroda.
To se razlikuje od ponašanja kitova zubana, kod kojih su istraživači već bilježili slučajeve u kojima majke guraju ili nose mrtvorođene mladunce prema površini.
Drugi odrasli grbavi kit koji se nalazio u blizini najvjerojatnije je bio takozvana „pratnja“ ženke. Na temelju veličine i izgleda istraživači pretpostavljaju da je riječ o ženki približno iste dobi kao majka, iako spol nije definitivno potvrđen.
Kod grbavih kitova i mužjaci i ženke mogu pratiti ženku tijekom migracije, trudnoće ili razdoblja koje provodi s mladuncem.
Znanstvenici oprezni s riječju "tuga"
Istraživači naglašavaju da je kod životinja teško znanstveno dokazati emociju poput tuge jer za takav zaključak obično nedostaju izravna fiziološka ili neurološka mjerenja.
Ipak, ponašanje ženke upućuje na vrlo snažnu vezu između majke i mladunca. Tijekom promatranja stalno je ostajala u njegovoj neposrednoj blizini, a oba odrasla kita primijećena su na istom području i tijekom sljedeća dva dana.
Prema autorima studije, to pokazuje da smrt mladunca za njih nije bila događaj na koji su jednostavno prestali reagirati.
„Ovo nam pruža veoma rijedak uvid u reakciju kitova usana na mrtvog pripadnika vlastite vrste, a u ovom slučaju posebno u ponašanje majke prema svom mladunčetu“, rekao je Majneke.
Dodao je da nalaz pruža još jedan dokaz koliko ponašanje grbavih kitova može biti složeno.
Kod te su vrste već zabilježeni slučajevi pomaganja ozlijeđenim ili ugroženim kitovima, pa čak i zaštite drugih životinjskih vrsta od predatora.
Snimka majke koja ostaje uz mrtvorođeno mladunče sada tom ponašanju dodaje još jedan rijedak i emocionalno snažan primjer.
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