VIDEO / Zabilježen izuzetno rijedak prizor: Grbavi kit satima ostao uz svoje mrtvorođeno mladunče

Jedan od razloga zbog kojih je ovakve događaje teško zabilježiti jest način na koji se ponašaju tijela tek rođenih grbavih kitova. Za razliku od mladunaca kitova zubana i pliskavica, mladunci grbavih kitova nemaju dovoljno masnog tkiva da bi sami plutali. Ako ih odrasli kit ne podigne, tijelo tone prema morskom dnu.