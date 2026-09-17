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razorne oluje

Ekstremne kiše paralizirale Španjolsku. Bujica odnijela muškarca u automobilu, smrtno je stradao

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Hina
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17. ruj. 2026. 14:25
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A car partially submerged at the entrance of a flooded underpass. REUTERS/Eva Manez
REUTERS/Eva Manez

Jedna je osoba poginula u snažnim olujama koje su pogodile područja oko Barcelone i Valencije na španjolskoj obali Sredozemnog mora, uzrokujući poplave i poremećaje u prometu.

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Voda je odnijela muškarca u njegovu automobilu dok je pokušavao prijeći inače maleni potok u blizini Olivelle, jugozapadno od Barcelone, objavili su u četvrtak vatrogasci.

Spasilački timovi pronašli su njegovo tijelo nekoliko sati kasnije, navela je policija. Španjolski list La Vanguardia izvijestio je da je riječ o britanskom državljaninu koji je živio na tom području.

U srijedu je na tom području u samo nekoliko sati palo do 80 litara kiše po četvornom metru.

Još obilnije oborine pogodile su Valenciju i okolna područja, gdje je zabilježeno do 100 litara po četvornom metru.

Letovi su otkazani, a lokalni promet poremećen i u Barceloni i u Valenciji. Ceste na sjeveroistoku Španjolske pretvorile su se u bujice, a podrumi su poplavljeni.

Snažni naleti vjetra do 100 kilometara na sat iščupali su brojna stabla, a nogometna utakmica prve lige morala je biti otkazana.

Poplavljene su ceste i u regiji Murciji. 

Regija Valencija je u listopadu 2024. pretrpjela jednu od najtežih poplava u povijesti Španjolske s najmanje 229 mrtvih i štetom koja je dosegnula milijarde.

Španjolska nacionalna meteorološka služba AEMET upozorila je da bi sve toplije Sredozemno more, uzrokovano klimatskim promjenama, moglo dovesti do češćih ekstremnih oborina.

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