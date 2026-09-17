razorne oluje
Ekstremne kiše paralizirale Španjolsku. Bujica odnijela muškarca u automobilu, smrtno je stradao
Jedna je osoba poginula u snažnim olujama koje su pogodile područja oko Barcelone i Valencije na španjolskoj obali Sredozemnog mora, uzrokujući poplave i poremećaje u prometu.
Oglas
Voda je odnijela muškarca u njegovu automobilu dok je pokušavao prijeći inače maleni potok u blizini Olivelle, jugozapadno od Barcelone, objavili su u četvrtak vatrogasci.
Spasilački timovi pronašli su njegovo tijelo nekoliko sati kasnije, navela je policija. Španjolski list La Vanguardia izvijestio je da je riječ o britanskom državljaninu koji je živio na tom području.
U srijedu je na tom području u samo nekoliko sati palo do 80 litara kiše po četvornom metru.
Još obilnije oborine pogodile su Valenciju i okolna područja, gdje je zabilježeno do 100 litara po četvornom metru.
Letovi su otkazani, a lokalni promet poremećen i u Barceloni i u Valenciji. Ceste na sjeveroistoku Španjolske pretvorile su se u bujice, a podrumi su poplavljeni.
Snažni naleti vjetra do 100 kilometara na sat iščupali su brojna stabla, a nogometna utakmica prve lige morala je biti otkazana.
Poplavljene su ceste i u regiji Murciji.
Regija Valencija je u listopadu 2024. pretrpjela jednu od najtežih poplava u povijesti Španjolske s najmanje 229 mrtvih i štetom koja je dosegnula milijarde.
Španjolska nacionalna meteorološka služba AEMET upozorila je da bi sve toplije Sredozemno more, uzrokovano klimatskim promjenama, moglo dovesti do češćih ekstremnih oborina.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas