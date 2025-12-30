RIJEKA
U prometnoj nesreći poginuo 71-godišnji vozač
30. pro. 2025. 13:12
U prometnoj nesreći, koja se u utorak ujutro dogodila u Vukovarskoj ulici u Rijeci, poginuo je 71-godišnji vozač, izvijestila je primorsko-goranska policija.
Vozač se kretao osobnim vozilom riječkih oznaka prema središtu Rijeke te je udario u rasvjetni stup na raskrižju Vukovarske ulice i Ulice Antuna Barca.
Unatoč pruženoj hitnoj medicinskoj pomoći, 71-godišnji vozač preminuo je na mjestu događaja.
U tijeku je očevid kako bi se utvrdili točan uzrok i okolnosti nesreće
