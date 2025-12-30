Oglas

RIJEKA

U prometnoj nesreći poginuo 71-godišnji vozač

Hina
30. pro. 2025. 13:12
policija, policijska traka, stop policija
MUP / Ravnateljstvo policije, Ilustracija

U prometnoj nesreći, koja se u utorak ujutro dogodila u Vukovarskoj ulici u Rijeci, poginuo je 71-godišnji vozač, izvijestila je primorsko-goranska policija.

Vozač se kretao osobnim vozilom riječkih oznaka prema središtu Rijeke te je udario u rasvjetni stup na raskrižju Vukovarske ulice i Ulice Antuna Barca.

Unatoč pruženoj hitnoj medicinskoj pomoći, 71-godišnji vozač preminuo je na mjestu događaja.

U tijeku je očevid kako bi se utvrdili točan uzrok i okolnosti nesreće

prometna nesreća rijeka

