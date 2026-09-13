POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
U Radovancima pronađeno tijelo muškarca, policija sumnja na nasilnu smrt
U mjestu Radovanci u Požeško-slavonskoj županiji u nedjelju je pronađeno tijelo muške osobe, policija sumnja na nasilnu smrt, a osoba koja se dovodi u vezu s tim događajem je pod nadzorom policije, izvijestila je požeško-slavonska policija
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U nedjelju oko 9.53 sati Operativno-komunikacijski centar PU požeško-slavonske je zaprimio dojavu da je u mjestu Radovanci pronađeno tijelo muške osobe. Sumnja se u nasilnu smrt, a osoba koja se dovodi u vezu s tim događajem je pod nadzorom policije, izvijestila je policija.
Slijedi očevid i daljnje kriminalističko istraživanje.
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