Svjetsko prvenstvo će srušiti sve rekorde – i isprazniti džepove navijača

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino ovogodišnji je turnir opisao kao „najveći događaj koji je čovječanstvo ikada vidjelo”, što je prilično bombastična izjava. No turnir je zaista na dobrom putu da postane najprofitabilniji sportski događaj u povijesti. Tome pridonose brojni čimbenici – od dinamičkog određivanja cijena ulaznica i povećanja broja reprezentacija i utakmica do sve većeg interesa za nogomet u SAD-u, gdje taj sport tradicionalno nije bio u prvom planu.