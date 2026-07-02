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Uhićeni i stranci

Velika akcija na Pagu: Pali dileri droge za ljetne partije, Božinović objavio snimku

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Hina
|
02. srp. 2026. 15:17
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dileri
Screenshot: X

Šestero osumnjičenih preprodavača droge, među kojima su državljani Velike Britanije i Italije, uhićeno je u srijedu na Pagu, potvrdio je u četvrtak ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

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"Razbijen je još jedan lanac preprodaje droge, a osumnjičeni su uhićeni u koordiniranoj akciji hrvatske policije. Nastavljamo sustavno i odlučno suzbijati kriminalitet povezan s drogama te štititi sigurnost građana", objavio je na svom x profilu ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

"Ove godine, u prvih pet mjeseci, Hrvatska je policija podnijela 1450 prijava za kaznena dijela zlouporabe droga. Uhitila je 506 pojedinaca. Dakle, 35 posto više nego u istom razdoblju u prvih pet mjeseci prošle godine", kazao je Božinović u izjavi novinarima nakon konferencije o prekršajnom pravu na zagrebačkom Pravnom fakultetu.

Dodao je kako ti podaci govore da je policija vrlo predana svom poslu te da je akcija na Pagu upravo posljedica tog rada u kojem policija najprije detektira, a potom i uhićuje strane preprodavače droge koji su došli u Hrvatsku kako bi iskoristili ljetno razdoblje s puno turista.

Božinović je kazao i da povećanje broja uhićenja i procesuiranih kaznenih djela razlog za zadovoljstvo, unatoč činjenici da je droga dostupnija više nego ikad prije u cijeloj Europi.

"Ono što je naš uspjeh, uspjeh našeg rada je to da u Hrvatskoj nema otvorenih narkoscena", kazao je Božinović dodajući da je cilj razbiti nalogodavce, ali i da preprodavači na ulici "neće dobro proći".

Prema policijskim podacima prilikom uhićenja je pronađeno 168,8 grama marihuane, 107,3 grama kokaina, 44,1 grama ketamina, 66,77 grama MDMA, 391 tableta MDMA i 15 komada LSD-a.

Petero uhićenih Britanaca i jedan Talijan su uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku.

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dileri droga pag

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