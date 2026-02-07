U mrežu dilera upleten i bivši šef Službe organiziranog kriminaliteta? Ovo mu nije prvi kazneni postupak

Desetero osumnjičenih za krijumčarenje i preprodaju 60 kilograma različitih droga te pranje novca je u petak poslano u istražni zatvor odlukom suca istrage Županijskog suda u Rijeci.
USKOK je istragu pokrenuo protiv ukupno 15 osoba, a tereti ih se da su kao zločinačko udruženje nabavljali, prevozili i prodavali kokain, amfetamin, MDMA, ecstasy i marihuanu.
Upleten i policajac
Osoba koja se također dovodi u vezu s dilerskom mrežom prvoosumnjičenog Roberta DiCaprija (37) je Vlado Kovalčik (46), umirovljeni visoki policijski dužnosnik protiv kojeg je također podnesena kaznena prijava zbog sudjelovanja u prodaji droge. Međutim, njega nije bilo među uhićenima.
Kovalčik, bivši je voditelj Službe organiziranog kriminaliteta PU primorsko-goranske, a svojedobno je bio i glasnogovornik iste policijske uprave, zbog čega je i sam izvještavao javnost o zapljenama droge i razbijanju lanaca krijumčara, javlja portal Burin.
Sada ga se sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, za što je predviđena zatvorska kazna od tri do 12 godina.
Nije mu prvi kazneni postupak
Protiv Kovalčika je Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podiglo i optužnicu zbog prijetnji bivšoj supruzi.
Tereti ga se da joj je 1. prosinca 2025. godine, tijekom telefonskog razgovora, uputio niz uvreda i prijetnji ubojstvom.
"Ubit ću te, podnesi još jedno kazneno djelo prijetnje, ubit ću te", dio je prijetnji koje je Kovalčik tada izgovorio. Te su riječi kod njegove bivše supruge izazvale strah za vlastiti život, navodi tužiteljstvo, pogotovo jer je sličnih situacija bilo i ranije, javlja Burin.
