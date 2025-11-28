Oglas

sumnja na pedofiliju

Užas na istoku Hrvatske: Odgojiteljica uhićena zbog širenja dječje pornografije

N1 Info
28. stu. 2025. 14:16
Zlostavljanje djece
Mlađa ženska osoba koja je zaposlena kao odgojiteljica u jednom dječjem vrtiću na istoku Hrvatske, uhićena je zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela upoznavanja djece s pornografijom.

Prema neslužbenim informacijama, kod odgojiteljice mlađe životne dobi pronađene su sumnjive fotografije djece školske dobi od 12 do 14 godina, koje je ona navodno prosljeđivala zainteresiranim osobama i internet stranicama za dijeljenje pedofilskih sadržaja, doznaje Jutarnji list.

Osumnjičena se od 4. studenoga nalazi u istražnom zatvoru, potvrđeno je za Jutarnji list od jedinice lokalne samouprave koja je osnivač vrtića u kojem je zaposlena kao odgojiteljica.

Za sada nema informacija odnosi li se kazneno djelo za koje je prijavljena i na djecu koja su joj u vrtiću povjerena na brigu i odgoj, navodi se.

