sumnja na pedofiliju
Užas na istoku Hrvatske: Odgojiteljica uhićena zbog širenja dječje pornografije
Mlađa ženska osoba koja je zaposlena kao odgojiteljica u jednom dječjem vrtiću na istoku Hrvatske, uhićena je zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela upoznavanja djece s pornografijom.
Prema neslužbenim informacijama, kod odgojiteljice mlađe životne dobi pronađene su sumnjive fotografije djece školske dobi od 12 do 14 godina, koje je ona navodno prosljeđivala zainteresiranim osobama i internet stranicama za dijeljenje pedofilskih sadržaja, doznaje Jutarnji list.
Osumnjičena se od 4. studenoga nalazi u istražnom zatvoru, potvrđeno je za Jutarnji list od jedinice lokalne samouprave koja je osnivač vrtića u kojem je zaposlena kao odgojiteljica.
Za sada nema informacija odnosi li se kazneno djelo za koje je prijavljena i na djecu koja su joj u vrtiću povjerena na brigu i odgoj, navodi se.
