Oglas

Potvrdila policija

Užas u Novom Zagrebu: Pronađeno tijelo muškarca na stubištu stambene zgrade

author
N1 Info
|
20. sij. 2026. 10:38
policija-noć (PU SD)
PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

U nedjelju 18. siječnja oko 23 sata u Novom Zagrebu u Baburičinoj ulici, na stubištu stambene zgrade pronađen je leš zasad nepoznate muške osobe, javila je policija.

Oglas

Na tijelu nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela. Tijelo je nakon obavljenog očevida prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb.  

Na mjestu događaja s preminulim se nalazio i muškarac starosti 46-godišnjak koji je priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela omogućavanja trošenja droga, izvijestila je policija.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
Novi Zagreb Policija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ