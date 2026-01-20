Potvrdila policija
Užas u Novom Zagrebu: Pronađeno tijelo muškarca na stubištu stambene zgrade
U nedjelju 18. siječnja oko 23 sata u Novom Zagrebu u Baburičinoj ulici, na stubištu stambene zgrade pronađen je leš zasad nepoznate muške osobe, javila je policija.
Na tijelu nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela. Tijelo je nakon obavljenog očevida prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb.
Na mjestu događaja s preminulim se nalazio i muškarac starosti 46-godišnjak koji je priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela omogućavanja trošenja droga, izvijestila je policija.
