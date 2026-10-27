OPASNA VOŽNJA
Bježao policiji, dvaput se sudario s njihovim vozilom i ozlijedio policajca: Završio u istražnom zatvoru
U istražnom zatvoru završio je 30-godišnjak koji je u Majerju kod Varaždina pokušao pobjeći automobilom unatoč policijskim naredbama, a pritom se dvaput sudario sa službenim vozilom i ozlijedio policajca, priopćila je utorak varaždinska policija.
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Incident se dogodio u subotu, 24. listopada, oko 5,50 sati, kada su policijski službenici u Majerju uočili neregistrirani automobil kojim je upravljao tada nepoznati vozač. Nakon što je zaustavljen na raskrižju ulica Stjepana Radića i Đure Basaričeka, vozač je nastavio vožnju u smjeru Petrijanca, oglušivši se na naredbe policajaca koji su ga pokušali zaustaviti svjetlosnim i zvučnim signalima te stop-palicom.
Tijekom pokušaja zaustavljanja došlo je do kontakta osobnog i službenog vozila. Budući da je postojala opasnost da će vozač daljnjom vožnjom ugroziti druge sudionike u prometu, policajci su ponovno pokušali zaustaviti automobil, no vozač je nastavio vožnju i ponovno udario u službeno vozilo.
U prometnoj nesreći nastala je materijalna šteta na oba vozila, a policajac koji je vozio službeno vozilo je ozlijeđen te je prevezen u Opću bolnicu Varaždin radi pružanja liječničke pomoći.
Vozač se nakon nesreće pješice udaljio s mjesta događaja, ali je naknadno pronađen. Utvrđeno je da je riječ o 30-godišnjaku koji je uhićen i priveden u policijsku postaju.
Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prisile prema službenoj osobi, 30-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske. Doveden je i sucu istrage, koji mu je nakon saslušanja odredio istražni zatvor.
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