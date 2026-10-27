Incident se dogodio u subotu, 24. listopada, oko 5,50 sati, kada su policijski službenici u Majerju uočili neregistrirani automobil kojim je upravljao tada nepoznati vozač. Nakon što je zaustavljen na raskrižju ulica Stjepana Radića i Đure Basaričeka, vozač je nastavio vožnju u smjeru Petrijanca, oglušivši se na naredbe policajaca koji su ga pokušali zaustaviti svjetlosnim i zvučnim signalima te stop-palicom.