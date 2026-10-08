SLIKE PJEŠAKA
Velika akcija policije u Zagrebu: U četiri sata podijelili 110 kazni, objavili i fotografije prekršitelja
Zagrebačka policija u samo četiri sata na Aveniji Dubrovnik utvrdila je 110 prekršaja, a fotografije nekih od prijestupnika objavila je na svojim stranicama.
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Zagrebački policajci u utorak su četiri sata nadzirali pješačke prijelaze na Aveniji Dubrovnik, pri čemu su evidentirali ukupno 110 prekršaja.
Nadzor je proveden u sklopu izvanredne preventivno-represivne akcije "Zaštita pješaka", koja je bila usmjerena ponajprije na pješake koji cestu prelaze izvan označenih pješačkih prijelaza, odnosno na mjestima koja nisu namijenjena sigurnom prelasku kolnika.
Policija je objavila i fotografije na kojima se vidi kako pojedini građani prelaze prometnu aveniju izvan označenog pješačkog prijelaza. Među njima su, navodi se, nerijetko i umirovljenici.
Upozorenje pješacima i vozačima
Policija pješake poziva na dodatni oprez prilikom približavanja pješačkom prijelazu.
"Savjetujemo pješake da prilikom dolaska do pješačkog prijelaza obrate pozornost na vozila koja im se približavaju te da se prije stupanja na kolnik uvjere da to mogu učiniti na siguran način kako bi izbjegli stradavanje u prometu", stoji u policijskoj obavijesti.
Vozače pak podsjećaju da se pješačkim prijelazima trebaju približavati posebno oprezno, prilagoditi brzinu uvjetima na cesti te propustiti pješake koji stupaju na prijelaz ili se na njemu već nalaze.
"Vozače podsjećamo da se pješačkim prijelazima moraju približavati s povećanim oprezom, prilagoditi brzinu uvjetima na cesti te propustiti pješake koji stupaju ili se već nalaze na prijelazu kako bi se spriječilo stradavanje najranjivijih sudionika u prometu", zaključuju iz policije.
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