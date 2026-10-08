Oglas

SLIKE PJEŠAKA

Velika akcija policije u Zagrebu: U četiri sata podijelili 110 kazni, objavili i fotografije prekršitelja

author
N1info
|
08. lis. 2026. 10:40
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Pješaci - 4
PU zagrebačka

Zagrebačka policija u samo četiri sata na Aveniji Dubrovnik utvrdila je 110 prekršaja, a fotografije nekih od prijestupnika objavila je na svojim stranicama.

Oglas

Zagrebački policajci u utorak su četiri sata nadzirali pješačke prijelaze na Aveniji Dubrovnik, pri čemu su evidentirali ukupno 110 prekršaja.

Nadzor je proveden u sklopu izvanredne preventivno-represivne akcije "Zaštita pješaka", koja je bila usmjerena ponajprije na pješake koji cestu prelaze izvan označenih pješačkih prijelaza, odnosno na mjestima koja nisu namijenjena sigurnom prelasku kolnika.

"U akciji je utvrđeno ukupno 110 prekršaja, od kojih je 71 ciljani prekršaj: 66 prekršaja pješaka i 5 prekršaja vozača zbog nepoštivanja obveza prema pješacima", objavila je zagrebačka policija.

Policija je objavila i fotografije na kojima se vidi kako pojedini građani prelaze prometnu aveniju izvan označenog pješačkog prijelaza. Među njima su, navodi se, nerijetko i umirovljenici.

Pješaci - 2
PU zagrebačka
Pješaci - 4
PU zagrebačka
Pješaci - 1
PU zagrebačka

Upozorenje pješacima i vozačima

Policija pješake poziva na dodatni oprez prilikom približavanja pješačkom prijelazu.

"Savjetujemo pješake da prilikom dolaska do pješačkog prijelaza obrate pozornost na vozila koja im se približavaju te da se prije stupanja na kolnik uvjere da to mogu učiniti na siguran način kako bi izbjegli stradavanje u prometu", stoji u policijskoj obavijesti.

Vozače pak podsjećaju da se pješačkim prijelazima trebaju približavati posebno oprezno, prilagoditi brzinu uvjetima na cesti te propustiti pješake koji stupaju na prijelaz ili se na njemu već nalaze.

"Vozače podsjećamo da se pješačkim prijelazima moraju približavati s povećanim oprezom, prilagoditi brzinu uvjetima na cesti te propustiti pješake koji stupaju ili se već nalaze na prijelazu kako bi se spriječilo stradavanje najranjivijih sudionika u prometu", zaključuju iz policije.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
pješaci pješaci zagreb policija zagreb zagrebačka policija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ