JOŠKO KLISOVIĆ
SDP-ov zastupnik za N1 otkrio kad bi napokon trebalo biti zatvoreno odlagalište na Jakuševcu
Hrvatska ima problem s otpadom, ali je ujedno i jedina članica Europske unije bez ijedne spalionice otpada, odnosno energane.
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Joško Klisović, zastupnik SDP-a u Skupštini Grada Zagreba još je 2024. godine, kao tadašnji predsjednik Skupštine, pokrenuo inicijativu za izgradnju energane u Zagrebu. O tome je s Hanan Nanić razgovarao u N1 Studiju uživo.
"Dali smo izraditi studije kako bi vidjeli bi li energana bila prihvatljiva za okoliš i zdravlje ljudi te ekonomski isplativa za Grad. Studije su završene, ali još nismo službeno upoznati s rezultatima, samo neformalno. A neformalno, pozitivne su u sva tri elementa koja sam spomenuo", kazao je Klisović.
"Oporba je uporno odbijala konsenzus"
Dodao je kako se pitanje energane u Zagrebu "ekstremno politizira" već 30 godina. To politiziranje je, smatra, glavni razlog zašto Zagreb uopće nema infrastrukturu potrebnu za gospodarenje otpadom.
"To je strateška potreba Grada Zagreba. Ona uključuje i centar za gospodarenje otpadom (CGO) i energanu. Zagreb je jedini glavni grad u Europi koji nema odgovarajuću infrastrukturu te ekološki i ekonomski prihvatljive objekte za gospodarenje otpadom", istaknuo je.
Kao predsjednik Gradske skupštine želio je, kaže, da se takva odluka donese konsenzusom svih političkih stranaka no, nažalost, oporbene stranke na čelu s HDZ-om to su odbile.
"Kada danas gledam ministre HDZ-ove vlade nije mi jasno zašto su jučer bili protiv, a dana su za takvo nešto", dodao je.
"Mi ćemo to realizirati"
"Gradonačelnik Tomašević jako gura CGO s čime se SDP u potpunosti slaže. CGO će obuhvatiti i kompostanu i sortirnicu, ali nakon toga ostaje jedna ogromna količina ostatka otpada s koji se mora nešto učiniti. Odložiti ga negdje izuzetno je skupo, oko 160 eura po toni, a i ekološki je jako problematično. No s energanom ga pretvarate u gorivo i dobivate toplinsku ili električnu energiju. Tada to smeće više nije beskorisno, nego postaje vrijedan resurs za dobivanje energije. Mi ćemo to realizirati", poručio je Klisović.
Na pitanje Hanan Nanić kada bi to moglo biti, kazao je da bi CGO trebao biti gotov do 2028. godine.
"Vjerujem da ćemo nekoliko godina nakon toga dobiti i energanu."
"S energanom nema potrebe za skupim odlaganjem"
Na pitanje kakva vrsta otpada bi se tamo spaljivala, odnosno pretvarala u energiju, Klisović je kazao da bi to bio sav otpad - i toksični i netoksični, a i mulj s kojim u Zagrebu ima velikih problema.
Sve to, kazao je, treba napraviti kako bi se konačno zatvorio Jakuševec koji zagađuje Zagreb.
"Ako imamo energanu, nema potrebe za odlaganjem i zbrinjavanjem otpada koje je ako skupo. S energanom nema potrebe za odlaganjem, a dobivamo energiju koju možemo građanima prodavati po nižim cijenama", kazao je Klisović.
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