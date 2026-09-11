SDP-ov zastupnik za N1 otkrio kad bi napokon trebalo biti zatvoreno odlagalište na Jakuševcu

"Gradonačelnik Tomašević jako gura CGO s čime se SDP u potpunosti slaže. CGO će obuhvatiti i kompostanu i sortirnicu, ali nakon toga ostaje jedna ogromna količina ostatka otpada s koji se mora nešto učiniti. Odložiti ga negdje izuzetno je skupo, oko 160 eura po toni, a i ekološki je jako problematično. No s energanom ga pretvarate u gorivo i dobivate toplinsku ili električnu energiju. Tada to smeće više nije beskorisno, nego postaje vrijedan resurs za dobivanje energije. Mi ćemo to realizirati", poručio je Klisović.