Vlak usmrtio osobu na pružnom prijelazu kod Vinkovaca

Večeras, oko 20 sati, na željezničko-cestovnom prijelazu u Ivankovu, došlo je do naleta vlaka na osobu, koja je pritom smrtno stradala.

Policija na mjestu događaja provodi očevid, a promet vlakova na relaciji Vinkovci-Slavonski Bord je od 20,05 sati obustavljen na oba kolosjeka.