Za odlaganje 280 bačvi s opasnim otpadom osumnjičena trojica, za jednim se traga

Kristina Stedul Fabac/PIXSELL/Ilustrativna fotografija

Za odlaganje 280 bačvi zapremnine 120 litara u šumama na području Draganića i Karlovca osumnjičena su trojica dobi 38, 32 i 19 godina, priopćila je u petak Policijska uprava karlovačka i dodala da su 32-godišnjak i 19-godišnjak u pritvoru, a da se za 38-godišnjakom traga.

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Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu protiv trojice koju se osnovano sumnjiči da su zajedno počinili kazneno djelo ugrožavanje okoliša otpadom podneseno posebno izvješće.

Kriminalističkom istragom utvrđeno je da je trojac s više nepoznatih osoba najvjerojatnije u razdoblju od 24. do 26. lipnja bačve prevezao teretnim vozilima iz skladišta u karlovačkoj četvrti Banija.

Po dosadašnjim rezultatima istrage, te je bačve osumnjičeni 38-godišnjak kao vlasnik i odgovorna osoba trgovačkog društva za sakupljanje neopasnog otpada preuzeo u točno neutvrđenom razdoblju od nepoznate osobe ili tvrtke i uskladištio.

Crvena, žuta i plava želatinozna smjesa

Potom su te bačve protivno propisima odbacili u šumskom području na šest odvojenih lokacija na području Draganića i na jednu lokaciju na području Karlovca.

Time su ugrozili tlo, naglašava policija, jer je iz dijela bačvi istekao sadržaj u vidu crvene, žute, plave i zelene želatinozne smjese te bijele krutine nepoznate specifikacije i porijekla.

Počinitelji su tako mogli trajnije ili u znatnoj mjeri ugroziti kakvoću tla, podzemlja i vode te posljedično ugroziti životinje, bilje i zdravlje ljudi, stoji u priopćenju PU karlovačke.

Istraga se nastavlja.