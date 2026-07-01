Trstenik
Žena se utopila u jezeru kod Zagreba
Jučer, 30. lipnja u mjestu Novaki Nartaski, u jezeru Trstenik, za vrijeme kupanja utopila se žena, poručili su iz Policijske uprave zagrebačke.
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Obavljenim je očevidom utvrđeno da je 42-godišnjakinja došla na jezero zajedno s članovima obitelji, 43-godišnjakom i maloljetnicom.
Nakon što je oko 20 sati ušla u jezero, nakon kraćeg vremena provedenog u vodi, nije više izronila. Građani i 43-godišnji član obitelji, uočili su tijelo i izvukli ga na obalu, pozvali hitnu medicinsku pomoć, no žena je preminula, dodaju iz policije.
Na tijelu nisu uočene ozljede koje bi upućivale da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela. Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb.
"Kako bi izbjegli tragične događaje i maksimalno povećali sigurnost kupača, podsjećamo građane da za kupanje koriste uređena kupališta koja su pod nadzorom stručnih službi", dodaju iz zagrebačke policije.
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