"Ne može biti dvojno zapovijedanje. Kod nas su ta zakonodavna rješenja nejasna, i ona dovode do ovakvih situacija. U ovom slučaju, ako načelnik Glavnog stožera primi zapovijed od vrhovnog zapovjednika, on ju je dužan ispoštovati. Osim ako se krši međunarodno ili humanitarno pravo. Ili kad kao posljedica te zapovjedi nastaje krivično djelo", pojasnio je.