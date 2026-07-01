Goran Redžepović
Vojni analitičar: Načelnika Glavnog stožera treba isključiti iz ovog sukoba, on samo izvršava zapovjedi
Vojni analitičar i kolumnist Telegrama Goran Redžepović gostovao je u Novom danu kod naše Hanan Nanić, gdje je komentirao novi sukob između predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića oko slanja vojske na mimohod u Pariz.
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Sukob predsjednika i premijera, rekao je Redžepović, višeslojan je i kompleksan.
"Hrvatska nema jedinstvenu vanjsku politiku. Očigledno je da predsjednik ima svoju, a premijer svoju. Odlazak naših vojnika na mimohod u Pariz je demonstracija naše vanjske politike. Očito je da predsjednik nije sudjelovao u sukreiranju te političke odluke pa je odlučio iskoristiti svoja ovlaštenja kako bi spriječio provođenje te odluke", rekao je.
Naglasio je da, kad se gleda vojna hijerarhija, vrhovni zapovjednik je iznad svih i po principu subordinacije jednog čelništva, može biti samo jedna linija zapovijedanja i samo jedna osoba može odlučivati.
"Ne može biti dvojno zapovijedanje. Kod nas su ta zakonodavna rješenja nejasna, i ona dovode do ovakvih situacija. U ovom slučaju, ako načelnik Glavnog stožera primi zapovijed od vrhovnog zapovjednika, on ju je dužan ispoštovati. Osim ako se krši međunarodno ili humanitarno pravo. Ili kad kao posljedica te zapovjedi nastaje krivično djelo", pojasnio je.
Načelnika Glavnog stožera, naglasio je, treba isključiti iz ovog sukoba jer on samo izvršava zapovjedi. "Vojnici ne tumače zakone, vojnici izvršavaju zapovjedi. Moj osobni stav je da vojska treba ići u Pariz. Ali, imamo dvije političke opcije, svaka tumači svoje. To je sukob dvije varijante naše vanjske politike", rekao je i dodao da su prijetnje Kundidu ispod svake razine.
Dva brda, naglasio je Redžepović, svoje sukobe moraju rješavati mimo vojske. Dodao je da su u zakonodavstvu još uvijek nejasne neke stvari oko nadležnosti oko sustava zapovijedanja. "U ovom se slučaju mi samo sramotimo, prema saveznicima i susjedima", poručio je.
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