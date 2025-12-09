2025. druga najtoplija godina u povijesti? Katastrofe će biti jače i češće ako ne poduzmemo ovo

"Trogodišnji prosjek za 2023.-2025. na putu je da prvi put premaši 1,5 °C" u odnosu na predindustrijsko razdoblje 1850.-1900., kada su ljudi počeli sagorijevati fosilna goriva u industrijskim razmjerima, rekla je u izjavi Samantha Burgess, strateška voditeljica za klimu u Copernicusu.