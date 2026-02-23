Novo istraživanje: Klimatska akcija najjeftinija je polica osiguranja koju imamo

Između 1980. i 2021. godine ekstremni vremenski i klimatski događaji prouzročili su gospodarske gubitke veće od 560 milijardi eura u EU27, od čega je samo 25–33 % bilo osigurano, pokazuje studija naručena od zastupnice u Europskom parlamentu Lene Schilling (Zeleni/Austrija), a koju je izradilo Sveučilište za ekonomiju i poslovanje u Beču.