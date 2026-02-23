sveučilište u beču
Novo istraživanje: Klimatska akcija najjeftinija je polica osiguranja koju imamo
Klimatska politika nije diskrecijska potrošnja, već oblik kolektivnog upravljanja rizikom, pokazuje studija Sveučilišta za ekonomiju i poslovanje u Beču. Autori tvrde da, kako se prirodne katastrofe umnažaju, klimatska politika djeluje kao javni sustav osiguranja koji štiti gospodarstva i društva.
Klimatska kriza više se ne mjeri samo stupnjevima zatopljenja i ciljevima smanjenja emisija, već i brojem hospitalizacija, izgubljenim radnim satima, urušavanjem infrastrukture i javnim novcem koji se crpi iz već opterećenih proračuna, navodi se u novoj akademskoj studiji, prenosi Euronews.
Između 1980. i 2021. godine ekstremni vremenski i klimatski događaji prouzročili su gospodarske gubitke veće od 560 milijardi eura u EU27, od čega je samo 25–33 % bilo osigurano, pokazuje studija naručena od zastupnice u Europskom parlamentu Lene Schilling (Zeleni/Austrija), a koju je izradilo Sveučilište za ekonomiju i poslovanje u Beču.
Do 2050. godine proizvodni gubici diljem Unije projiciraju se na više od 5 bilijuna eura – a pri zatopljenju od 3 °C BDP bi pao za oko 10 %.
Taj „jaz u klimatskoj zaštiti” znači da se većina klimatskih šteta ne pokriva privatnim osiguravateljskim tržištima, već se izravno prenosi na javne proračune, navodi se u radu profesorice Sigrid Stagl. Studija ističe da klimatska zaštita nije samo ekološka nužnost, nego i ekonomska racionalnost.
Države kao osiguravatelji u krajnjoj nuždi
Predstavljajući nalaze u Europskom parlamentu u Bruxellesu u ponedjeljak, Stagl je rekla da vlade sve češće djeluju kao osiguravatelji u krajnjoj nuždi, financirajući pomoć nakon katastrofa, obnovu infrastrukture, troškove zdravstvene skrbi, socijalne naknade i hitne mjere oporavka iz javnih sredstava.
Stagl je upozorila da nekontrolirano zatopljenje potkopava temelje privatnog osiguranja, povećava premije, smanjuje pokrivenost i čini čitave regije neosigurljivima. Takav scenarij mogao bi izazvati kolaps tržišta i prisiliti vlade na spašavanje sustava javnim sredstvima.
Klimatska šteta, koja se nekoć smatrala vanjskim ili budućim troškom, sve se više internalizira u državnim bilancama te se tretira kao trajna fiskalna obveza, a ne kao privremeni šok.
Studija izričito opisuje klimatsku akciju kao „životno osiguranje za planet”
„Ulaganjem samo 1–2 % globalne gospodarske proizvodnje moguće je izbjeći gubitke od 11–27 % BDP-a, pri čemu svaki uloženi dolar donosi uštedu od 5 do 14 dolara”, navodi se u studiji koja nastoji potaknuti donositelje politika na veća ulaganja u prilagodbu klimatskim promjenama.
Studija izričito opisuje klimatsku akciju kao „životno osiguranje za planet”, odnosno strategiju upravljanja sistemskim rizicima u kojoj su troškovi ublažavanja i prilagodbe mali u usporedbi s razmjerima mogućih gubitaka.
Pozivajući se na podatke Međunarodnog monetarnog fonda, Stagl je u Bruxellesu istaknula da bi rana prilagodba smanjila ukupne gubitke za 65–70 %, dok bi odgađanje djelovanja povećalo godišnji teret na više od 100 milijardi dolara (840 milijardi eura).
„Svaka godina odgađanja povećava troškove, produbljuje nejednakosti i slabi konkurentnost Europe. U političkom diskursu klimatska akcija često se prikazuje kao trošak. Podaci dokazuju da je nečinjenje obveza; klimatska akcija jedina je fiskalno održiva strategija”, rekla je Stagl, napominjući da je između 2 i 5 milijuna radnih mjesta u EU-u ugroženo do 2040. ako se ne poduzmu protumjere.
Zemlje EU-a povećavaju klimatsku pripravnost
Portugal je nedavno objavio da razvija tehnički, gospodarski i regulatorni okvir za prilagodbu nacionalnog elektroenergetskog sustava novim klimatskim uvjetima te jačanje sigurnosti opskrbe kako ekstremni događaji postaju sve češći i intenzivniji.
Prijedlog ima dvije komponente: identifikaciju kritičnih područja najizloženijih ruralnim požarima i olujama te usporednu evaluaciju rješenja poput strukturnog ojačanja dalekovoda, potpunog ili djelomičnog ukopavanja u kritičnim područjima, hibridnih rješenja i tehnologija za povećanje otpornosti.
„Obvezni smo prilagoditi elektroenergetski sustav kako bismo izbjegli prekide u opskrbi i osigurali sigurnost isporuke”, izjavila je portugalska ministrica energetike Maria da Graça Carvalho.
Portugal su nedavno pogodile tri snažne oluje koje su izazvale velike poplave, klizišta i olujne udare mora, pri čemu je smrtno stradalo više osoba, a šteta se mjeri u milijardama eura.
Oštro izvješće klimatskog savjetodavnog odbora EU-a
Odluka o jačanju klimatske otpornosti poklopila se i s oštrim izvješćem klimatskog savjetodavnog odbora EU-a, koji je pozvao države članice da pojačaju mjere za ublažavanje posljedica klimatskih katastrofa, upozorivši da kontinent nije spreman za teže scenarije koji se očekuju u budućnosti.
Prema novoj studiji, klimatski uvjetovani zdravstveni učinci odnijeli su do 80.000 života i godišnje uzrokuju troškove od 400 milijardi eura.
„Klimatska kriza pretvara se u milijardama eura vrijedno groblje za naše gospodarstvo”, izjavila je zastupnica Zelenih Schilling.
„Ekstremne vremenske prilike već su prouzročile nezamislivu štetu diljem Europe. A ako nastavimo oklijevati, proizvodni gubici premašit će pet bilijuna eura do 2050. To nije samo velika brojka. To je apsurdan, sprječiv gubitak prosperiteta”, dodala je austrijska zastupnica.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare