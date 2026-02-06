Oglas

VIDEO / Oluja Leonardo paralizirala Portugal i Španjolsku: Mrtvi, tisuće evakuiranih

N1 Info
06. velj. 2026. 20:42
oluja leonardo
Pedro Nunes / REUTERS

Obilne kiše i snažni vjetrovi i dalje pustoše dijelove Španjolske i Portugala, pri čemu su poginule najmanje dvije osobe, više od 7.000 ljudi je evakuirano, a u Portugalu su se pojavili pozivi na odgodu drugog kruga predsjedničkih izbora.

Oluja Leonardo, koja je ovog tjedna zahvatila Pirenejski poluotok, natjerala je portugalsku vladu da produlji stanje elementarne nepogode u 69 općina do sredine veljače. Jedan muškarac poginuo je u Portugalu, dok je u južnoj španjolskoj regiji Andaluziji pronađeno tijelo žene koju je odnijela rijeka.

U Andaluziji je više od 7.000 ljudi moralo napustiti svoje domove, a evakuirana su područja uz rijeku Guadalquivir u Córdobi. Regionalne vlasti upozoravaju da su tlo, rijeke i akumulacije zasićeni vodom te postoji opasnost od novih poplava i klizišta.

Španjolski premijer Pedro Sánchez upozorio je da slijede „teški dani“ te pozvao građane na oprez, dok je na teren raspoređeno oko 10.000 pripadnika hitnih službi, prenosi Guardian.

Ogromna šteta za poljoprivredu, najavljene nove oluje

Nevrijeme je pogodilo i poljoprivredu – štete na maslinicima u Andaluziji procjenjuju se na oko 200 milijuna eura. Meteorološke službe najavljuju nove oluje i obilne oborine i u narednim danima.

U Portugalu su rijeke, uključujući Tagus, na rubu izlijevanja, a civilna zaštita upozorava da se zemlja suočava s najvećom prijetnjom od poplava u gotovo 30 godina.

Zbog izvanrednih okolnosti, čelnik krajnje desne stranke Chega André Ventura pozvao je na odgodu drugog kruga predsjedničkih izbora, no izborno povjerenstvo poručilo je da će se glasanje održati prema planu.

Znanstvenici upozoravaju da klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem povećavaju učestalost i jačinu ekstremnih vremenskih nepogoda u Europi.

Teme
klimatske promjene oluja leonardo poplave portugal španjolske

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

