DOBA EKSTREMA
Velika suša: Kod Osijeka zabilježen rekordno nizak vodostaj Drave, plići je i Dunav
Na rijeci Dravi kod Osijeka, tijekom vikenda zabilježen je rekordno nizak vodostaj od kada se provode mjerenja, od -174 centimetra, a u Hrvatskim vodama ističu kako su evidentni novi trendovi u praćenju vodostaja, s učestalim ekstremima.
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Direktor osječkog vodno-gospodarskog odjela Hrvatskh voda za Dunav i donju Dravu Željko Kovačević kazao je Hini kako već dulje vrijeme bilježe dugotrajna malovodna razdoblja i pojavu dosta ekstrema u mjerenjima vodostaja, koji nisu problematični, ali se često pojavljuju.
"Živimo u doba ekstrema, kada imamo ili izrazito niske vodostaje ili poplave, a ti ekstremi se pojavljuju u vremenima kada ih ne očekujuemo. U ovo vrijeme obično očekujemo maksimalni vodostaj, a imamo minimalni, i to je nova stvarnost, kojoj se nastojimo prilagoditi te definirati svoje prioritete", napominje Kovačević.
Nema snijega u Alpama, manje je kiše
Smatra kako ne postoji samo jedan razlog za trenutno nizak vodostaj, već se obično radi o spletu više utjecaja.
"Ono što pratimo zadnjih nekoliko godina jest da nemamo nekadašnju razinu akumulacije snijega u Alpama, pa ni količinu vode koja je akumulirana u snijegu a u proljeće se počne kontinuirano oslobađati. Nemamo ni količinu oborina u tome razdoblju koju smo nekada imali, a niti intenzivnih kiša", ističe Kovačević.
Dunav također biježi niske vodostaje i malovodna razdoblja, te da se u nekim općim tendencijama, koje se tiču vodnog režima, vide promjene i nove trendovi.
"Nije problem u rekordima, ono što je bitno to su trendovi, a trendovi su takvi da imamo duga malovodna razdoblja. Pomalo se mijenja kompletna slika praćenja vodostaja koju pratimo više desetaka godina. Ekstremi nisu problem, već to što se često pojavljuju, i onda kada to ne bi trebali", kaže Kovačević.
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