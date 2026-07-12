Jadran se zagrijava rekordnom brzinom: Kolovoške temperature stigle već u lipnju, evo što to znači

Ivo Cagalj/PIXSELL/Plaža u Makarskoj, srpanj 2026.

Svjetski oceani ove godine bilježe rekordno zagrijavanje, a taj trend sve je izraženiji i u Jadranskom moru. Temperature mora koje su se nekad bilježile tek u vrhuncu ljeta sada se pojavljuju već u lipnju, upozoravaju stručnjaci, ističući da bi takve promjene mogle imati ozbiljne posljedice za turizam i morski ekosustav

Podijeli

Oglas

Poznati oceanograf Mirko Orlić ističe da su se prije pedesetak godina najviše temperature Jadrana uglavnom bilježile u kolovozu i iznosile oko 25 Celzijevih stupnjeva. Danas ljetni maksimumi redovito dosežu 27 stupnjeva, a ove su godine takve vrijednosti zabilježene znatno ranije.

Jadran se zagrijava dvostruko brže od svjetskog prosjeka

Glavni uzrok ranog zagrijavanja mora su dugotrajni toplinski valovi te činjenica da se Sredozemno i Jadransko more zagrijavaju dvostruko brže od svjetskih oceana. Tijekom stabilnih anticiklona vjetar je preslab, što smanjuje isparavanje i miješanje morske vode, ključne procese za njezino prirodno hlađenje, javlja N1 BiH.

Za turiste iz Bosne i Hercegovine, od kojih većina ljetuje na Makarskoj rivijeri, jadranskim otocima ili u Neumu, toplije more donosi novu nelagodu.

Vrlo visoke temperature mora u kombinaciji s vrućim zrakom znatno povećavaju toplinsku nelagodu u obalnim područjima. Zbog toga tijekom vrhunca sezone, u srpnju i kolovozu, more sve manje pruža osjećaj osvježenja, a boravak na plaži postaje naporniji.

N1

Promjene koje bi mogle preoblikovati turističku sezonu

Ove klimatske promjene mogle bi prisiliti turistički sektor na prilagodbu. Znanstvene studije pokazuju da će ekstremne ljetne vrućine dugoročno smanjiti privlačnost Jadrana tijekom vrhunca sezone te dio turista usmjeriti prema hladnijim europskim odredištima.

Istodobno bi predsezona i posezona mogle doživjeti snažan rast jer će more ostati dovoljno toplo za kupanje i izvan glavnih ljetnih mjeseci.

Osim posljedica za turizam, koji je jedan od ključnih izvora prihoda obalnih zemalja, ugrožen je i morski ekosustav.

Zagrijavanje plitkog i poluzatvorenog Jadrana već uzrokuje ugibanje autohtonih organizama te širenje tropskih vrsta riba koje potiskuju domaći riblji fond. Ako se duga razdoblja vrućine i slabog vjetra nastave, stručnjaci upozoravaju da bi Jadransko more do kraja ljeta moglo dosegnuti nove povijesne temperaturne rekorde, s dugoročnim posljedicama za cijelu obalu.