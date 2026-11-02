VIDEO / Šire se dramatični prizori velikog potopa iz Grčke

Nabujala rijeka izlila se iz korita i velike količine vode preplavile su područje, potopile ulice, oštetile poslovne objekte te snažnom strujom odnijele vozila. Prema prvim izvješćima, najmanje 60 vozila odnijela je bujica ili su oštećena, dok su deseci kuća i poslovnih prostora poplavljeni, piše Greek City Times.