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Oluja "Agneta"

VIDEO / Šire se dramatični prizori velikog potopa iz Grčke

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N1 Info
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02. stu. 2026. 14:28
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screenshot grčka poplava
Screenshot (Forecast Weather Greece)

Oluja Agneta izazvala je velike poplave i materijalnu štetu diljem Grčke, a najteže je pogođen otok Rodos, gdje su obilne noćne oborine pretvorile ceste u bujice, odnijele desetke vozila te poplavile kuće i poslovne prostore.

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Na ovom otoku u istočnom dijelu Dodekaneza posebno teški vremenski uvjeti zabilježeni su u ranim jutarnjim satima ponedjeljka, 2. studenoga, a među najteže pogođenim mjestima je selo Archangelos.

Nabujala rijeka izlila se iz korita i velike količine vode preplavile su područje, potopile ulice, oštetile poslovne objekte te snažnom strujom odnijele vozila. Prema prvim izvješćima, najmanje 60 vozila odnijela je bujica ili su oštećena, dok su deseci kuća i poslovnih prostora poplavljeni, piše Greek City Times.

Poplave su pogodile i susjedno područje Afantou te sela na jugu Rodosa, a obilne oborine stvorile su opasne uvjete na cestama diljem otoka.

Izdano drugo hitno upozorenje za Rodos

Zbog pogoršanja vremenskih uvjeta vlasti su izdale dva hitna upozorenja putem grčkog sustava civilne zaštite 112.

Prva poruka poslana je oko 3:30 ujutro, uz upozorenje stanovnicima i posjetiteljima na opasne oborine i porast vodostaja, osobito na području Archangelosa.

Drugo hitno upozorenje uslijedilo je u 10:52, kada su vlasti pozvale građane da ograniče kretanje samo na nužne slučajeve i slijede upute nadležnih službi.

Promet je obustavljen na nekoliko lokacija, uključujući Kolympiju, Kalathos i Archangelos, dok su hitne službe radile na sanaciji poplavljenih područja i ponovnoj uspostavi sigurnog prometovanja.

Vatrogasci i civilna zaštita na terenu

Vatrogasci, pripadnici civilne zaštite, regionalne vlasti i volonterske skupine mobilizirani su kako bi pomogli pogođenom stanovništvu.

Intervencije su uključivale uklanjanje vozila koja su odnijele bujice, čišćenje sustava odvodnje, ponovno uspostavljanje protoka vode u potocima zatrpanima nanosima te sanaciju oštećene cestovne mreže.

Iako su najobilnije oborine oslabjele do ponedjeljka ujutro, nadležne službe ostale su u stanju pojačane pripravnosti zbog upozorenja na mogućnost razvoja novih oluja.

Teme
hitno upozorenje nevrijeme poplave rodos

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