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Smije li se rezervoar ljeti napuniti do vrha? Svi ponavljaju opasnu grešku na benzinskim postajama
S dolaskom ljetnih mjeseci i visokih temperatura među vozačima se redovito aktivira stari savjet: “Nemojte ljeti puniti rezervoar do vrha jer se benzin i dizel šire na vrućini, što može biti opasno”.
No, što je od toga doista istina, a što običan mit?
Kratak i jasan odgovor glasi – da, svoj automobil ili kamper smijete potpuno normalno natankati do vrha čak i pri ekstremnim ljetnim temperaturama. Ključni problem, međutim, ne leži u samom konceptu punog spremnika, već u tome što vozači podrazumijevaju pod pojmom “volntanken” i koju opasnu pogrešku masovno ponavljaju na benzinskim postajama.
Sve dok tankate automobil do trenutka kada pištolj na crpki sam automatski “klikne” i prekine dovod goriva, potpuno ste sigurni, pa makar vani bilo i 35 stupnjeva Celzijeva.
Ozbiljan problem i tehnički rizik nastaju tek onda kada vozači nakon tog prvog automatskog gašenja nastave ručno stiskati pištolj i “zaokruživati” iznos na zaslonu, pokušavajući ugurati još malo goriva. Upravo protiv te prakse složno upozoravaju proizvođači vozila, mehaničari i tehnički instituti, piše Fenix Magazin.
3 KLJUČNE ČINJENICE O ŠIRENJU GORIVA TIJEKOM LJETNIH ŽEGA:
Gorivo je u zemlji hladno, širi se tek u autu: Najveća zabluda je da se benzin ili dizel zagrijavaju i šire već unutar same benzinske crpke ili u crijevu. Istina je da gorivo u podzemnim spremnicima benzinskih postaja ostaje usporedivo hladno čak i tijekom najtoplijih ljetnih dana. Proces volumenskog širenja počinje tek nakon što gorivo dospije u rezervoar vašeg automobila, gdje se naglo zagrijava pod utjecajem sunčevog zračenja, vrelog asfalta i topline samog motora.
Čemu služi ekspanzijski prostor: Automatsko isključivanje pištolja za tankanje ne signalizira samo da je spremnik pun, već osigurava da unutar rezervoara ostane točno onoliko slobodnog prostora koliko je proizvođač automobila predvidio za ekspanziju. Taj prazni sigurnosni dio služi kao rezerva za nakupljanje skupljenih kraftstoff dämpfe (gorivih para) i za neizbježno širenje benzina ili dizela uslijed rasta temperature. Kada temperatura poraste, gorivo se može nesmetano širiti bez curenja ili preopterećenja ventilacijskog sustava.
Uguravanje “viška” uništava filtre: Ako nakon prvog klika nastavite uporno dopunjavati spremnik, postupno punite i taj strogo predviđeni sigurnosni prostor. Ovisno o modelu vozila, u ekspanzijske prostore i dovodne cijevi može se ugurati čak do 17 dodatnih litara goriva koji tamo ne bi smjeli biti. Kada se tako prepunjen rezervoar zagrije na suncu, gorivo nema kamo otići, pa počinje istjecati van ili prodire izravno u sustav za isparavanje, koji je dizajniran isključivo za prihvat plinovitih para. To stvara golemo opterećenje i trajno oštećuje filtar s aktivnim ugljenom te druge osjetljive komponente pročišćavanja.
Koliko se točno litara benzin i dizel šire na toplini?
Da širenje tekućine na ljetnim vrućinama nije zanemarivo, najbolje pokazuju egzaktnim fizikalni proračuni ovisno o volumenu rezervoara i skoku temperature u stupnjevima Celzija.
U nastavku donosimo precizan tablični pregled širenja goriva:
Iz izračuna je vidljivo da se u većim spremnicima od 80 litara (kakve često imaju veći karavani, SUV vozila ili kamperi), benzin pri skoku temperature za 30 stupnjeva može proširiti za gotovo 3 litre. Ako ste ručnim dopunjavanjem uništili ekspanzijsku rezervu, taj volumen će stvoriti opasan pritisak. Zato na idućem ljetnom odlasku na more zapamtite zlatno pravilo: čim pištolj odradi svoj prvi automatski “klik”, tankanje je završeno!
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