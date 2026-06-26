Uguravanje “viška” uništava filtre: Ako nakon prvog klika nastavite uporno dopunjavati spremnik, postupno punite i taj strogo predviđeni sigurnosni prostor. Ovisno o modelu vozila, u ekspanzijske prostore i dovodne cijevi može se ugurati čak do 17 dodatnih litara goriva koji tamo ne bi smjeli biti. Kada se tako prepunjen rezervoar zagrije na suncu, gorivo nema kamo otići, pa počinje istjecati van ili prodire izravno u sustav za isparavanje, koji je dizajniran isključivo za prihvat plinovitih para. To stvara golemo opterećenje i trajno oštećuje filtar s aktivnim ugljenom te druge osjetljive komponente pročišćavanja.