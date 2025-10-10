Nova studija otkriva: Kako alkohol zapravo utječe na mozak?

Ako se borite s dilemom treba li piti alkohol ili ne, važno je razmotriti što trenutno znamo o tome. Osim što je alkohol povezan s povećanim rizikom od raka, znamo da utječe i na crijevnu mikrobiotu, uzrokujući povećanje razine endotoksina. Ti toksini povećavaju upalu u tijelu, što je povezano s gotovo svakom zamislivom bolešću, od srčanih bolesti i raka do dijabetesa i autoimunih bolesti.