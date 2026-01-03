Fotografija iz Zagreba posvađala vozače na Redditu: Tko ovdje ima prednost?

Iako je rasprava između vozača automobila i taksija bila žestoka, oko jednog su se svi složili: tramvaj ima apsolutnu prednost. To temeljno pravilo zagrebačkog prometa, gdje su vozila koja se kreću tračnicima gotovo uvijek u pravu, bilo je jedina točka oko koje nije bilo nikakvog spora. "Tramvaj u svakom slučaju" i "Tramvaj uvijek ima prednost, tko god to ne zna pao je na ispitu odmah", samo su neki od komentara koji su potvrdili da je barem taj dio prometne kulture dobro usvojen.