Iznenađujuća najava
Ako EU ne zabrani dizelaše i benzice, moglo bi doći do novog vala otkaza u autoindustriji
Slabljenje standarda Europske unije za emisije CO2 za osobne automobile i kombije moglo bi koštati do 185.000 radnih mjesta u europskoj industriji osobnih automobila do 2035., ostavljajući zaposlenost znatno ispod razine iz 2025., prema novoj analizi Međunarodnog vijeća za čisti prijevoz (ICCT), neovisne neprofitne istraživačke organizacije.
Oglas
To je zato što bi, unatoč privremenom zaustavljanju gubitka radnih mjesta u proizvodnji motora s unutarnjim izgaranjem, slabija regulacija usporila rast radnih mjesta u proizvodnji baterijskih električnih vozila, proizvodnji i recikliranju baterija te instalaciji i održavanju infrastrukture za punjenje, što bi dovelo do ukupnog neto gubitka zaposlenosti, piše Revija HAK.
ICCT tvrdi da bi zabrana benzinaca i dizelaša održala zaposlenost uglavnom stabilnom do 2035., a rast u cijelom lancu opskrbe baterijskim električnim vozilima generirao bi dovoljno radnih mjesta za nadoknadu gubitka radnih mjesta u proizvodnji motora s unutarnjim izgaranjem. Spajanje standarda s industrijskim mjerama koje podržavaju proizvodnju sa sjedištem u EU moglo bi tu stabilnost pretvoriti u dugoročni rast radnih mjesta.
Europska unija je na putu da poništi odluku o zabrani prodaje novih benzinaca i dizelaša od 2035. godine. Umjesto toga tražilo bi se smanjenje emisija CO2 od 85 posto u odnosu na 2021. godinu. To bi se odnosili na sva prodana nova vozila (u prosjeku)…
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas