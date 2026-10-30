Ako EU ne zabrani dizelaše i benzice, moglo bi doći do novog vala otkaza u autoindustriji

ICCT tvrdi da bi zabrana benzinaca i dizelaša održala zaposlenost uglavnom stabilnom do 2035., a rast u cijelom lancu opskrbe baterijskim električnim vozilima generirao bi dovoljno radnih mjesta za nadoknadu gubitka radnih mjesta u proizvodnji motora s unutarnjim izgaranjem. Spajanje standarda s industrijskim mjerama koje podržavaju proizvodnju sa sjedištem u EU moglo bi tu stabilnost pretvoriti u dugoročni rast radnih mjesta.