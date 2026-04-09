Hoće li automobili pojeftiniti?

Žestoka kineska konkurencija u Europi bi mogla potaknuti isti trend kao i u Kini
Oglas
Kina je svojevrsno bojno polje na kojem se sudara više od 150 proizvođača automobila. Na kraju se sve svodi na žestoki rat cijenama, odnosno velike popuste te neizvjesnost na tržištu. Naime, pitanje je tko će preživjeti ovaj kaos i tko može duže izdržati radeći bez ozbiljne zarade.
No, ako slušamo direktora Volva, isti trend bi se mogao proširiti na europski kontinent i tržište.
– Da, vjerojatno možete računati na to. Jer postoji veća ponuda nego potražnja. Ovdje u Europi postoji velika mogućnost da ćemo vidjeti mnogo novih Kineza – kaže izvršni direktor Volvo Carsa Håkan Samuelsson, piše HAK Revija.
Napominje da će tvrtke možda morati sniziti cijene i u Europi:
– Ali to možete kombinirati i sa smanjenjem troškova.
Žestoka kineska konkurencija u Europi bi mogla potaknuti isti trend kao i u Kini. U prvom trenutku kupci bi mogli biti zadovoljni, ali to bi moglo rezultirati i neizvjesnošću u europskoj autoindustriji, koja ionako, poslužimo se medicinskim rječnikom, nije najboljeg zdravlja.
Hoće li europski proizvođači poput Volkswagena, Renaulta, Peugeota, Fiata, Škode…, ali i Toyota, Hyunda i Kia biti uvučeni u rat cijenama? Vrijeme će pokazati, jedino je sigurno da će nakon BYD-a, MG-ja, Lepamotora…, broj kineskih proizvođača na europskom tržištu rasti.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas