Oglas

europski rat cijenama

Hoće li automobili pojeftiniti?

author
N1 Info
|
09. tra. 2026. 09:19
PIXABAY

Žestoka kineska konkurencija u Europi bi mogla potaknuti isti trend kao i u Kini

Oglas

Kina je svojevrsno bojno polje na kojem se sudara više od 150 proizvođača automobila. Na kraju se sve svodi na žestoki rat cijenama, odnosno velike popuste te neizvjesnost na tržištu. Naime, pitanje je tko će preživjeti ovaj kaos i tko može duže izdržati radeći bez ozbiljne zarade.

No, ako slušamo direktora Volva, isti trend bi se mogao proširiti na europski kontinent i tržište.

– Da, vjerojatno možete računati na to. Jer postoji veća ponuda nego potražnja. Ovdje u Europi postoji velika mogućnost da ćemo vidjeti mnogo novih Kineza – kaže izvršni direktor Volvo Carsa Håkan Samuelsson, piše HAK Revija.

Napominje da će tvrtke možda morati sniziti cijene i u Europi:

– Ali to možete kombinirati i sa smanjenjem troškova.

Žestoka kineska konkurencija u Europi bi mogla potaknuti isti trend kao i u Kini. U prvom trenutku kupci bi mogli biti zadovoljni, ali to bi moglo rezultirati i neizvjesnošću u europskoj autoindustriji, koja ionako, poslužimo se medicinskim rječnikom, nije najboljeg zdravlja.

Hoće li europski proizvođači poput Volkswagena, Renaulta, Peugeota, Fiata, Škode…, ali i Toyota, Hyunda i Kia biti uvučeni u rat cijenama? Vrijeme će pokazati, jedino je sigurno da će nakon BYD-a, MG-ja, Lepamotora…, broj kineskih proizvođača na europskom tržištu rasti.

Teme
automobili cijene

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ