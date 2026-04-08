prijave do 22. travnja

EU poklanja 40.000 karata: Evo tko se može prijaviti za besplatno putovanje Europom

08. tra. 2026. 13:28
Mladi se mogu prijaviti za besplatno putovanje vlakom diljem Europe u sljedeća dva tjedna. Europska komisija ponovno poklanja više od 40 000 karata 18-godišnjacima. Karte mogu dobiti i mladi iz Srbije, prenosi Njemačka novinska agencija (dpa).

Ovaj put pravo prijave imaju svi rođeni između 1. srpnja 2007. i 30. lipnja 2008. Mladi također moraju živjeti u jednoj od zemalja Europske unije ili, osim Srbije, u Lihtenštajnu, Sjevernoj Makedoniji, Norveškoj, Turskoj i Islandu.

Prijava je moguća i prije 18. rođendana, ali sudionici moraju biti punoljetni prije početka putovanja, prenosi Fenix magazin.

Mladi se mogu prijaviti do 22. travnja u podne putem Europskog portala za mlade – pojedinačno ili kao grupa do pet članova.

Nakon toga, preostaje im samo da riješe kratki kviz općeg znanja o EU i jedno pitanje za procjenu.

Komisija i Izvršna agencija za europsko obrazovanje i kulturu zatim pregledavaju prijave.

Pobjednici mogu besplatno putovati vlakom diljem EU između 1. srpnja 2026. i 30. rujna 2027. Sudionici mogu putovati do 30 dana, od čega najviše sedam dana vlakom.

Inicijativa “DiscoverEU” postoji od 2018. godine prema ideji aktivista Vincenta-Immanuela Herra  i Martina Speera .

Svake godine postoje dva kruga prijava.

Od početka ovog popularnog programa, prema podacima EU, prijavilo se više od 1,9 milijuna mladih, a oko 431.931 ih je dobilo kartu.

