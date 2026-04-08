EU poklanja 40.000 karata: Evo tko se može prijaviti za besplatno putovanje Europom

Mladi se mogu prijaviti za besplatno putovanje vlakom diljem Europe u sljedeća dva tjedna. Europska komisija ponovno poklanja više od 40 000 karata 18-godišnjacima. Karte mogu dobiti i mladi iz Srbije, prenosi Njemačka novinska agencija (dpa).
Ovaj put pravo prijave imaju svi rođeni između 1. srpnja 2007. i 30. lipnja 2008. Mladi također moraju živjeti u jednoj od zemalja Europske unije ili, osim Srbije, u Lihtenštajnu, Sjevernoj Makedoniji, Norveškoj, Turskoj i Islandu.
Prijava je moguća i prije 18. rođendana, ali sudionici moraju biti punoljetni prije početka putovanja, prenosi Fenix magazin.
Mladi se mogu prijaviti do 22. travnja u podne putem Europskog portala za mlade – pojedinačno ili kao grupa do pet članova.
Nakon toga, preostaje im samo da riješe kratki kviz općeg znanja o EU i jedno pitanje za procjenu.
Komisija i Izvršna agencija za europsko obrazovanje i kulturu zatim pregledavaju prijave.
Pobjednici mogu besplatno putovati vlakom diljem EU između 1. srpnja 2026. i 30. rujna 2027. Sudionici mogu putovati do 30 dana, od čega najviše sedam dana vlakom.
Inicijativa “DiscoverEU” postoji od 2018. godine prema ideji aktivista Vincenta-Immanuela Herra i Martina Speera .
Svake godine postoje dva kruga prijava.
Od početka ovog popularnog programa, prema podacima EU, prijavilo se više od 1,9 milijuna mladih, a oko 431.931 ih je dobilo kartu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
