Ova tri horoskopska znaka će do kraja travnja biti na prekretnici
Tri horoskopska znaka doživljavaju proboj prije kraja travnja 2026. koji im mijenja sve, i to nabolje. Astrologinja Vanessa Somuajina objasnila je kako su zvijezde ovog mjeseca posebno naklonjene tim znakovima.
Kako kaže, pun Mjesec 1. travnja konačno vraća stvari u ravnotežu prije nego što Uran, planet naglih promjena, uđe u novi znak nakon što je sedam godina proveo u Biku. Iako upozorava da drugi mogu primijetiti da ste se promijenili, naučit ćete to voljeti jer je bit života rasti, mijenjati se i transformirati, prenosi Zadovoljna.rs.
Ovo su unakovi koji će do kraja travnja 2026. doživjeti velike promjene:
Bik
Iza vas je nekoliko izazovnih godina. Uran, planet previranja, prisiljava vas na promjene otkako je ušao u vaš znak 2018. Međutim, ta kaotična energija zauvijek napušta vaš znak do kraja travnja 2026., mijenjajući sve nabolje dok konačno dobivate priliku osjetiti stabilnost kojoj ste dugo težili.
Već početkom mjeseca doživljavate proboj, kada Pun Mjesec izađe u Vagi 1. travnja. Prema astrologu Jeanu Grajeu, ta energija vas usklađuje s vašim obvezama i rutinom. Iako vam je način na koji ste prije funkcionirali možda bio dovoljan, ovaj mjesec se odnosi na pronalaženje istinske sigurnosti dok gradite stabilniji život. Zatim, dok Mlad Mjesec u Ovnu aktivira tiši, privatniji dio vaše natalne karte 17. travnja, preplavit će vas vrlo dobrodošao osjećaj smirenosti.
"Ne dolaze svi novi počeci s vatrometom", rekao je Graje. "Neki počinju predajom", objasnio je astrolog, i to je mjesec kada treba pustiti svemir da preuzme kormilo. Ovo će vam, iznenađujuće, dati osjećaj veće kontrole nad vlastitim životom.
Jarac
U travnju 2026. doživljavate proboj koji će sve promijeniti za vas. Prema Graji, "profesionalno poglavlje može doseći završetak ili priznanje" oko punog mjeseca 1. travnja. Drugi konačno prepoznaju vaš naporan rad, ali što je još važnije, pronalazite pravu ravnotežu između poslovnog i privatnog života.
Mlad Mjesec u Ovnu 17. travnja prekretnica je za vas jer su vaš obiteljski i kućni život pod lupom, rekao je Graje. To je u konačnici dobra stvar, jer ste motivirani učiniti sve što možete kako biste svoj životni prostor učinili ugodnijim. Bilo da se radi o selidbi ili jednostavnoj reorganizaciji onoga što već imate, gradite čvrste temelje za sebe, i kod kuće i na poslu.
Djevica
Ovaj mjesec doživljavate proboj koji potpuno mijenja način na koji vas drugi doživljavaju. Taj proboj počinje kada Mars uđe u Ovna 9. travnja i "otkrit ćete da se vaša iskra vraća i osjećat ćete se spremnije nego ikad promijeniti svoj život", rekao je Somuajina. I to možete dalje razviti tako da jasno govorite o tome što želite, umjesto da šutite zbog drugih.
Do trenutka kada Venera uđe u Blizance 24. travnja, objasnio je Somuajina, "konačno ćete moći razgovarati o tome što želite fizički promijeniti". Iako ste skloni ugađati drugima, tijekom travnja ćete imati velike koristi od postavljanja jasnih granica kada je u pitanju vaše vrijeme i energija. Dobra je ideja sačuvati što više možete za sebe jer će vam to trebati za vaše sljedeće vrlo uspješno poglavlje.
