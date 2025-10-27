Jesu li automobili nekad doista bili bolji nego danas?

Što je to, dakle, nekad točno bilo bolje? Ovako na prvu, zapravo, na pamet nam padaju samo rijetki detalji po kojima su automobili nekad doista bili “bolji”, iako se niti s tom tezom mnogi ne moraju složiti. Prvo, automobili su nekad bili – ljepši. Ili, da se točnije izrazimo, bili su nekako raznovrsniji. Nisu ih crtali isti kompjutori, nego sasvim različiti dizajneri, ljudi od krvi i mesa, s različitim idejama i osjećajem za lijepo, i iz svega toga nekad su se rađali raznoliki modeli. Neki na prvu prelijepi, neki ne toliko lako shvaćeni i prihvaćeni, neki tek simpatični, a neki doista ružni, ali sve redom automobili s dušom, koje su podjednako voljela i djeca i odrasli.