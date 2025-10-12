Što provjeriti prije kupnje automobila? "Ako prodaje ovdje, bježi"

Odgovori korisnika bili su vrlo detaljni i praktični. Jedan od njih istaknuo je: „Istreniraj se na tuđem autu. Otvori haubu i pogledaj od kotača prema svjetlima s obje strane. Ako su dijelovi jednake visine i simetrije, auto vjerojatno nije bio udaren. Uzmi svjetiljku i pogledaj motor sa strane, ako ima masti, netko je vjerojatno pustio brtve.“ Dodao je i da je važno provjeriti vrata i rubove pri dnu automobila: „Ako su hrđavi ili boja ima drugačiju nijansu, auto je farban ili je bio udaren. Stakla moraju imati Renault naljepnicu; ako je nema, netko je mijenjao stakla.“