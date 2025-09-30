Nova pravila na području EU-a: Automobili se ozbiljno mijenjaju i to će osjetiti kupci

Od 1. siječnja 2026. svi novi automobili moraju imati nadograđeni sustav hitnih poziva Next Generation eCall, koji može automatski upozoriti hitne službe u slučaju nesreće.
Oglas
Od 2026. godine vlasnici automobila u Europskoj uniji suočit će se s velikim promjenama. Nova pravila utjecat će na sve, od emisija i baterija do osiguranja i sigurnosnih sustava u automobilima.
Novi propisi EU postavljaju jasne zahtjeve za emisije, sigurnost i vijek trajanja vozila. Nova emisijska norma Euro 7 stupit će na snagu za nove modele automobila i laka komercijalna vozila 29. studenog 2026., a sljedeće godine za sva novoregistrirana vozila, piše HAK.
Električni automobili moraju ispunjavati stroge uvjete
Emisije ultrafinih čestica iz benzinskih motora mjerit će se točnije nego prije. Čestice iz kočnica i trošenje guma imat će svoje granične vrijednosti. Nove gume emitirat će manje čestica i vjerojatno će trajati dulje.
Električni automobili i plug-in hibridi također moraju ispunjavati stroge zahtjeve za trajnost baterije. Uvest će se novi zakoni za baterije električnih automobila i hibrida kako bi se produžio njihov vijek trajanja.
Baterija mora isporučiti dovoljan kapacitet tijekom cijelog životnog vijeka automobila. Nakon 5 godina i 100.000 km, baterija mora zadržati najmanje 80 posto kapaciteta. Kada automobil prijeđe 160.000 km, kapacitet se ne smije pogoršati na manje od 72 posto nove baterije. Proizvođači moraju dokumentirati i dokazati da baterije i pogonski sustavi održavaju svoje performanse tijekom vremena.
Svi novi automobili moraju imati sustav hitnih poziva
Od 1. siječnja 2026. svi novi automobili moraju imati nadograđeni sustav hitnih poziva Next Generation eCall, koji može automatski upozoriti hitne službe u slučaju nesreće. Bez ovog sustava automobil neće dobiti homologaciju, a od 2027. nijedan novi automobil ne može se registrirati bez njega. Sustav također funkcionira za električne automobile i hibride te je primjer kako EU želi povećati sigurnost na cestama.
Tvrtke koje koriste lakše kamione između 2,5 i 3,5 tona, čekaju novi zahtjevi za inteligentne tahografe. Od 1. srpnja 2026. oni će bilježiti vrijeme vožnje i odmora, prelaske granica i pokušaje manipulacije. To će osigurati sigurniji prijevoz i bolje uvjete rada za profesionalne vozače.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas