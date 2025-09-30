Nova pravila na području EU-a: Automobili se ozbiljno mijenjaju i to će osjetiti kupci

Električni automobili i plug-in hibridi također moraju ispunjavati stroge zahtjeve za trajnost baterije. Uvest će se novi zakoni za baterije električnih automobila i hibrida kako bi se produžio njihov vijek trajanja.



Baterija mora isporučiti dovoljan kapacitet tijekom cijelog životnog vijeka automobila. Nakon 5 godina i 100.000 km, baterija mora zadržati najmanje 80 posto kapaciteta. Kada automobil prijeđe 160.000 km, kapacitet se ne smije pogoršati na manje od 72 posto nove baterije. Proizvođači moraju dokumentirati i dokazati da baterije i pogonski sustavi održavaju svoje performanse tijekom vremena.