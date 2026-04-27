Auto vam satima stoji na suncu? Ovi trikovi ga mogu "spasiti"

Ljetne vrućine ne opterećuju samo vozače, nego i automobile. Visoke temperature, osobito kada vozilo satima stoji na suncu, mogu ubrzati trošenje ključnih dijelova i povećati rizik od kvarova.
Najosjetljivija je baterija. Kod klasičnih automobila s benzinskim, dizelskim ili hibridnim pogonom visoke temperature mogu ubrzati kemijske procese u olovno-kiselinskim baterijama, smanjiti njihov kapacitet i skratiti vijek trajanja. Posebno su osjetljive baterije koje su već slabije napunjene, kao i vozila koja se često koriste na vrlo kratkim relacijama jer se baterija tada ne stigne dovoljno obnoviti, piše tportal.
Električni automobili također osjećaju posljedice vrućine
Kod električnih i plug-in hibridnih automobila baterije su još važnije jer izravno utječu na pogon i autonomiju. Litij-ionske baterije dobro podnose različite uvjete, ali ekstremna vrućina dugoročno ubrzava njihovo propadanje i može smanjiti kapacitet.
Sustavi za hlađenje baterije zato imaju važnu ulogu, no i oni troše energiju. U ekstremnim uvjetima to može smanjiti autonomiju vozila, posebno kod većih modela poput SUV-ova.
Najjednostavnija zaštita je parkiranje u hladu ili garaži. Ako to nije moguće, pomoći može i svijetla zaštitna navlaka ili barem sjenilo za vjetrobransko staklo.
Ne zaboravite ulje, gume i unutrašnjost
Vrućina utječe i na motorno ulje. Ako ono izgubi optimalnu viskoznost, slabije štiti motor, što je posebno važno kod starijih vozila ili automobila koji se često koriste u teškim uvjetima.
Posebnu pozornost treba obratiti i na gume. Užareni asfalt povećava tlak u pneumaticima, a ako su gume istrošene, prestare ili napuhane do granice, raste rizik od pucanja ili gubitka prianjanja. Stručnjaci preporučuju redovitu provjeru tlaka i stanja guma, osobito prije duljih putovanja.
Ni unutrašnjost automobila nije pošteđena. Plastika, armatura i drugi dijelovi kabine mogu se jako zagrijati, a dugotrajno izlaganje suncu ubrzava njihovo starenje. Zato i jeftino sjenilo može napraviti veliku razliku.
Automobil ljeti treba malo više pažnje. Hlad, redovita provjera baterije, ulja i guma te boca vode u kabini mogu spriječiti neugodne situacije i produljiti život vozila.
