POTENCIJALNO SKUP POTEZ
Politico: Zbog odluke Europske unije, Kina je stvarni pobjednik na tržištu automobila
Njemačka proglašava pobjedu za svoju automobilsku industriju nakon što je Europska komisija povukla zabranu motora s unutarnjim izgaranjem planiranu za 2035. godinu, no ta promjena istodobno daje kineskim proizvođačima automobila vrijeme da dodatno učvrste prednost, kako u Europi tako i na tržištima u nastajanju.
Izvršno tijelo EU-a tvrdi da automobilski paket pokušava uravnotežiti čvrst pristup klimatskim ciljevima s potrebom da europski sektor ostane globalno konkurentan. Međutim, lijevo orijentirani političari i analitičari smatraju da paket ne postiže nijedno od toga.
"Ovaj paket ne rješava nijedan od strukturnih problema europskih proizvođača automobila, ni u Europi ni globalno", rekao je Nils Redeker, suvoditelj Centra Jacques Delors. "Postoji tehnološki jaz između europskih proizvođača automobila i onih u Kini. Paket ni na jednom od tih područja ne donosi stvarnu promjenu."
Europska automobilska industrija suočava se s nizom problema, uključujući gubitak tržišnog udjela u Kini, gdje se potrošači okreću domaćim markama koje nude kvalitetnija električna vozila, slabu prodaju na domaćem tržištu te transatlantski trgovinski rat potaknut politikama američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Komisija je smanjila cilj smanjenja emisija za 2035. s potpune, stopostotne redukcije u odnosu na razine iz 2021. na 90 posto, uz obrazloženje da će se preostalih deset posto morati nadoknaditi ulaganjima u zeleni čelik i alternativna goriva, prenosi Politico.
"Božićni poklon kineskoj automobilskoj industriji"
Jedan od ključnih zahtjeva automobilskog sektora bio je nastavak proizvodnje plug-in hibrida, vozila koja kombiniraju električni motor i klasični motor s unutarnjim izgaranjem, i nakon 2035. Komisija je tome udovoljila, dopuštajući nastavak proizvodnje hibrida, čistih motora s unutarnjim izgaranjem te takozvanih "range extendera", malih motora s unutarnjim izgaranjem koji produžuju doseg baterija.
Opasnost je u tome što bi takva odluka mogla potaknuti proizvođače da nastave ulagati u motore s unutarnjim izgaranjem ili plug-in hibride, umjesto da sustignu Kinu u razvoju potpuno električnih vozila.
"To bi naštetilo konkurentnosti Europe i u biti pomoglo Kini da još brže poveća svoju prednost", upozorio je Redeker.
Nizozemski zastupnik u Europskom parlamentu Mohammed Chahim iz kluba socijalista i demokrata bio je još izravniji tijekom parlamentarne rasprave.
"Ovo je božićni poklon kineskoj automobilskoj industriji."
Europska komisija je prošle godine uvela dodatne carine na električna vozila proizvedena u Kini, no umjesto da kineske proizvođače izbaci s europskog tržišta, ti su brendovi zaobišli mjere nudeći plug-in hibride, koji su vrlo popularni među europskim kupcima.
Prema podacima kuće Schmidt Automotive, tri od 15 najprodavanijih plug-in modela ove godine dolaze od kineskih proizvođača. U prvih deset mjeseci ove godine prodaja plug-in hibrida porasla je za 43,2 posto u odnosu na isto razdoblje lani, pokazuju najnoviji podaci udruženja ACEA.
Elektrifikacija se ubrzano širi
Iako se automobilski paket fokusira na proizvodnju unutar Europe, europski proizvođači automobila posluju globalno i moraju se natjecati na svim tržištima.
Kina je desetljećima bila iznimno profitabilno tržište za njemačke proizvođače, čime su se nadoknađivali viši troškovi rada u Europi. No u posljednjih pet godina kineski proizvođači, potaknuti državnim politikama, snažno su se okrenuli potpuno električnim vozilima, a potrošači su ih slijedili. Trenutno je više od 50 posto prodaje automobila u Kini električno.
Prema novom izvješću energetskog think tanka Ember, u prvih deset mjeseci ove godine električna vozila činila su četvrtinu globalne prodaje automobila, što je snažan rast u odnosu na samo tri posto u 2019.
Elektrifikacija se ubrzano širi i na tržišta u nastajanju s velikim prodajnim potencijalom, poput Latinske Amerike i jugoistočne Azije.
Vijetnam i Singapur već bilježe veći udio električnih vozila u prodaji nego Europska unija. U 2021. udio električnih vozila u Vijetnamu bio je manji od jedan posto, dok danas iznosi gotovo 40 posto, pokazuje izvješće.
"Tržišta u nastajanju predstavljaju ogromnu priliku koju Europa ne smije propustiti", rekao je Chris Heron, glavni tajnik udruženja E-Mobility Europe. "Kineski proizvođači svakodnevno jačaju svoju prisutnost u Latinskoj Americi i jugoistočnoj Aziji. Dugoročni put Europe prema konkurentnosti mora voditi kroz električna vozila."
