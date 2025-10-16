Sufinanciranje vozila
Koriste li Hrvati poticaje za električne aute? Novaca u fondu još ima, evo koliko ih je prodano
U srijedu 15. listopada Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost otvorio je javni poziv za sufinanciranje vozila na alternativni pogon na koji se mogu prijaviti pravne osobe, odnosno tvrtke i obrtnici.
Ove godine, Fond je malo promijenio “pravila igre”, odnosno sustav prijave, ali su i rasteretili sam natječaj. Naime, iako je ovaj natječaj namijenjen tvrtkama, odnosno pravnim osobama, na njega se ne mogu prijaviti oni koji kao glavnu obavljaju uslužne djelatnosti prijevoza putnika vozilom s vozačem na zahtjev, cestovni prijevoz robe i/ili iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije. Za njih će, naime, biti raspisan poseban natječaj.
Poziv je još uvijek otvoren
Kako doznaje Automobiliona, iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, aktualni javni poziv za energetski učinkovita vozila je još otvoren.
“Do sada smo zaprimili 1876 prijava poduzeća i obrtnika u okviru kojih se traže poticaji za 2783 vozila. S obzirom da smo ranije objavili uvjete i kriterije javnog pozva svi zainteresirani poduzetnici su imali dovoljno vremena pripremiti svoje zahtjeve i spremni dočekati prijavu”, kazali su iz Fonda.
Na raspolaganju je 21,2 milijuna eura, što je do sada najveći budžet za poticanje kupnje vozila na alternativna goriva. Sredstva su osigurana iz europskih izvora kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, a cjelokupni program poticaja Fond provodi u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture te Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije.
Koliko je moguće dobiti po vozilu?
Za vozila L kategorije – mopede, motocikle i četverocikle – bit će moguće dobiti do 2.500 eura po vozilu. Za osobna i laka gospodarska vozila (kategorije M1 i N1) dostupno je do 9.000 eura, odnosno do 40 % vrijednosti vozila, pri čemu cijena vozila za kategorije L1 – L7 i M1 ne smije biti viša od 50.000 eura bez PDV-a. I kategorije vozila M2, M3, N2 i N3 također će se sufinancirati do 40 % njihove vrijednosti ili maksimalno 90.000 eura.
Osim električnih vozila, moguće je sufinancirati i vozila na vodik – uključujući teretna vozila i autobuse. Jedan prijavitelj može podnijeti zahtjev za jedno ili više vozila, s maksimalnim iznosom sufinanciranja od 90.000 eura.
Inače, uplata predujma za kupnju vozila priznaje se od 1. siječnja 2025., dok trošak same kupnje i plaćanja vozila mora biti nakon 8. kolovoza 2025. Iz Fonda navode kako je rok za realizaciju kupnje vozila do 31. svibnja 2026. godine.
Korisnici subvencija obvezni su jednom godišnje podnositi izvješća nakon provedbe nabave vozila, u razdoblju od 3 godine, računajući od dana isplate sredstava Fonda. Time potvrđuju da su vozila i dalje u njihovu vlasništvu te da, ako ih imaju, redovito podmiruju obveze iz leasinga.
Još jedan natječaj do kraja godine
Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ističu kako ulaganje u energetski učinkovitija i okolišno prihvatljivija vozila omogućuje poduzetnicima da racionaliziraju operativne troškove uz smanje emisija koje dolaze iz transporta, ali i odgovore na sve veća očekivanja tržišta u pogledu društvene odgovornosti i održivosti.
“Uz ovaj javni poziv do konca godine Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije u suradnji s Fondom priprema poseban program vrijedan 45 milijuna eura namijenjen isključivo poduzećima/obrtima registriranim za cestovni prijevoz robe ili taksi usluge, a koji nisu sada bili obuhvaćena ovim pozivom”, rekli su iz Fonda.
