Koriste li Hrvati poticaje za električne aute? Novaca u fondu još ima, evo koliko ih je prodano

Ove godine, Fond je malo promijenio “pravila igre”, odnosno sustav prijave, ali su i rasteretili sam natječaj. Naime, iako je ovaj natječaj namijenjen tvrtkama, odnosno pravnim osobama, na njega se ne mogu prijaviti oni koji kao glavnu obavljaju uslužne djelatnosti prijevoza putnika vozilom s vozačem na zahtjev, cestovni prijevoz robe i/ili iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije. Za njih će, naime, biti raspisan poseban natječaj.