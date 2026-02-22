KORISNI DETALJI
Idući tjedan kreće novi krug poticaja za električne automobile: Evo tko se može prijaviti
Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti najavio je još jedan krug poticaja za kupovinu vozila na alternativna goriva za pravne osobe i obrtnike.
Prijave za subvencije započinju 24. veljače 2026. godine u 9:00 sati, a na natječaj se mogu prijaviti isključivo fizičke osobe – obrtnici i pravne osobe u javnom i privatnom vlasništvu (osim udruga).
Kako podnijeti prijavu?
U ovom krugu poticaja na raspolaganju će biti 3,2 milijuna eura, a sredstva su dostupna za vozila kategorije L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 na električni pogon, vozila kategorije M1, M2 i M3 na električni ili pogon na vodik te za vozila vozila kategorije N1, N2, N3 na električni ili pogon na vodik.
Prijava na Poziv podnosi se isključivo elektroničkim putem, unosom podataka i učitavanjem dokumentacije u informacijski sustav eFZOEU, kojem se pristupa preko poveznice.
Prijava u sustav eFZOEU vrši se identifikacijom vjerodajnicama Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) značajne razine sigurnosti. Prijavitelj prijavu podnosi samostalno, a u njegovo ime prijavu može podnijeti i opunomoćenik ukoliko za navedeno ima specijalnu punomoć ovjerenu od javnog bilježnika.
Ukazali na najčešće greške
Na ovaj poziv ne mogu se prijaviti fizičke osobe-obrtnici i pravne osobe koje kao glavnu obavljaju uslužne djelatnosti prijevoza putnika vozilom s vozačem na zahtjev, cestovni prijevoz robe i/ili iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije.
Podsjećamo, prošle godine Fond je objavio do sada financijski najizdašniji javni poziv za poticanje e-mobilnosti vrijedan 21,2 milijuna eura, u sklopu kojeg su zaprimljeni zahtjevi za sufinanciranje više od 2800 vozila.
Iz Fonda navode kako su sve pristigle prijave obrađene pa prijavitelji kojima su sredstva odobrena mogu započeti realizaciju kupnje vozila.
Onima koji u prvom krugu nisu zadovoljili uvjete poziva, na ovaj se način pruža nova prilika za ispravak nedostataka i ponovno podnošenje prijave, a priliku za prijavu imat će i tvrtke i obrti koji su se u međuvremenu odlučili na nabavu novog električnog vozila.
U prošlom krugu javnog pozova, iz Fonda navode kako su među najčešćim razlozima odbijanja prijava bile nepravilnosti vezane uz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2025) te pogreške ili propusti u dostavljenim Izjavama prijavitelja.
Koliki je maksimalni iznos poticaja?
Kao i do sada, za vozila L kategorije (mopedi, motocikli i četverocikli) moguće je ostvariti do 2500 eura po vozilu. Za osobna i laka gospodarska vozila (kategorije M1 i N1) dostupno je do 9000 eura, odnosno do 40 % vrijednosti vozila, pri čemu cijena vozila za kategorije L1-L7 i M1 ne smije prelaziti 50.000 eura bez PDV-a.
Vozila kategorija M2, M3, N2 i N3 sufinanciraju se do 40 % vrijednosti, odnosno maksimalno 90.000 eura po vozilu. Osim električnih vozila, prihvatljiva su i vozila na vodik, uključujući teretna vozila i autobuse. Jedan prijavitelj može podnijeti zahtjev za jedno ili više vozila, uz maksimalan ukupni iznos sufinanciranja od 90.000 eura, prenosi Autmobiliona.
Pošto je poziv ponovo otvoren, rok za realizaciju kupovije vozila će za sve korisnike biti produžen do kraja srpnja.
Najavljeni poticaji i za fizičke osobe
Iz Fonda su najavili da će ove godine nastaviti i s programom sufinanciranja za građane. Poziv vrijedan 20 milijuna eura planiran je za treći kvartal, a bespovratna sredstva bit će dostupna za kupnju električnih vozila i kućnih punionica.
Više informacija o novom krugu poticaja možete pronaći na službenim mrežnim stranicama Fonda.
