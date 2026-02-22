Idući tjedan kreće novi krug poticaja za električne automobile: Evo tko se može prijaviti

U ovom krugu poticaja na raspolaganju će biti 3,2 milijuna eura, a sredstva su dostupna za vozila kategorije L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 na električni pogon, vozila kategorije M1, M2 i M3 na električni ili pogon na vodik te za vozila vozila kategorije N1, N2, N3 na električni ili pogon na vodik.