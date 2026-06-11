ŠTO ĆE UČINITI PREDSJEDNIK?
Hoće li Milanović oduzeti odličja ratnom zločincu Glavašu? Pusić: "Bio bi to potez važan za Hrvatsku"
Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Branimiru Glavašu za ratne zločine nad srpskim civilima u Osijeku 1991. godine, zbog čega Antifašistička liga Republike Hrvatske od predsjednika Zorana Milanovića traži da mu oduzme ratna odlikovanja i čin general-bojnika.
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Naime, Milanović ih je Glavašu 2021. vratio zbog, kako je tada navedeno u službenoj odluci, "postupanja protivno pravnom poretku i moralnim zasadama u Republici Hrvatskoj". Time je poništena odluka bivšeg predsjednika Ive Josipovića, koji je 2010. Glavašu oduzeo čin i odlikovanja.
U argumentaciji, Milanović se pozivao na odluku Ustavnog suda iz 2015. da se tada pravosnažna osuđujuća presuda poništi i vrati na početak zbog formalnih razloga, odnosno sporenja od kojeg datuma vrijedi Ženevska konvencija za Hrvatsku - 8. listopada 1991. ili 15. siječnja 1992.
"Nisam se s tim slagao jer je riječ o formulaciji, a ne osporavanju zločina koji se postavljanju na teret Glavašu. Za mene, Milanovićev potez iz 2021. je bio neprimjeren jer je bilo očito da se ne radi o pravdi", rekao nam je u razgovoru predsjednik Antifašističke lige Zoran Pusić.
"Nije to trebao napraviti"
Zato se javnim pozivom obratio predsjedniku.
"Trebao bi koristiti istu argumentaciju kao 2021. i sad kad je presuda potvrđena, oduzeti mu čin i odlikovanja. Najmanje što može jest voditi se svojim poimanjem pravde", naglasio je Pusić, kojem se do trenutka razgovora Milanović nije povratno javio.
Pusić je zabrinut da do oduzimanja čina i odlikovanja neće doći jer "ni prije pet godina Milanović nije trebao napraviti što je napravio, a i Glavaš mu je dao javnu podršku tijekom prve predsjedničke kampanje".
Od 1991. Pusić prati slučaj ratnih zločina s područja Osijeka.
"Za žrtve i njihove obitelji je kasno, satisfakciju više ne mogu dobiti. Milanovićev potez iz tog bi razloga bio značajan za Hrvatsku, njen imidž, zrelost i sposobnost suočavanja s prošlosti. Zato je važno da postupi kao institucija, kao osoba koja predstavlja sve građane i na ravnopravan način. No, mi ne možemo ništa nego iznijeti argumente, dalje je na njemu i ako ne poduzme ništa, to ide na njegovu dušu", zaključio je Pusić.
Što je govorio Milanović 2021.?
"Ako Glavaš ponovno bude osuđen, kada dobije pravomoćnu presudu ja ga ne moram ponovno lišiti tog odlikovanja, ja to ne moram napraviti prema zakonu. Ali, kako je to Josipović već jednom napravio, kako je on otvorio tu priču, kako mu je uzeo odlikovanja koja mu je dodijelio Tuđman, gledam da budem dosta objektivan", izjavio je 2021. Milanović.
Kako će sada postupiti predsjednik, ostaje za vidjeti. Iz Ureda predsjednika RH nisu odgovorili na naš upit na ovu temu do trenutka objave teksta.
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