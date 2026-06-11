Hoće li Milanović oduzeti odličja ratnom zločincu Glavašu? Pusić: "Bio bi to potez važan za Hrvatsku"

"Za žrtve i njihove obitelji je kasno, satisfakciju više ne mogu dobiti. Milanovićev potez iz tog bi razloga bio značajan za Hrvatsku, njen imidž, zrelost i sposobnost suočavanja s prošlosti. Zato je važno da postupi kao institucija, kao osoba koja predstavlja sve građane i na ravnopravan način. No, mi ne možemo ništa nego iznijeti argumente, dalje je na njemu i ako ne poduzme ništa, to ide na njegovu dušu", zaključio je Pusić.