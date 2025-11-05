Ovo je najčešća pogreška koju vozači rade prilikom odmagljivanja vjetrobranskog stakla

Bez obzira koliko dugo vozite, trenutak kada se vjetrobransko staklo zamagli uvijek izaziva barem malo nervoze. Neki odmah pojačaju grijanje i nadaju se najboljem, drugi posegnu za krpom iz pretinca na vratima, ali rijetki znaju pravi postupak.
Kako bi vozači tijekom zime bili sigurniji na cestama, britanski automobilski klub AA objasnio je najefikasniji način sprečavanja i uklanjanja zamagljivanja stakala, piše Express.co.
Sve je počelo kada je jedan korisnik Reddita napisao: “Vozim već godinu dana i još ne znam kako pravilno odmagliti prozore. Ponekad ništa ne pomaže, samo stalno koristim brisače. Je li u redu obrisati staklo krpom? Na internetu svaki video kaže drugačije.”
Prema stručnjacima, najbrži i najučinkovitiji način uključuje kombinaciju toplog i hladnog zraka: Pokrenite motor i uključite ventilator s toplim zrakom usmjerenim na vjetrobran. Uključite grijač stražnjeg stakla i grijanje retrovizora (ako ih imate). Uključite klima-uređaj – on uklanja vlagu iz zraka - ne hladi samo. Ako možete, malo otvorite prozor kako biste pustili svježi zrak.
Vrlo je važno ne brisati staklo rukom ili prljavom krpom — to ostavlja masnoću i tragove, što kasnije dodatno pogoršava zamagljivanje i vidljivost. Ako baš morate nešto obrisati, koristite čistu, mekanu krpu koja ne ostavlja dlačice.
Dodatni savjeti za sprečavanje zamagljivanja
- Parkirajte u garaži ako možete.
- Ako auto stoji vani, stavite karton ili zaštitnu foliju preko vjetrobrana.
- Ne krećite dok stakla nisu potpuno čista — vožnja s ograničenom vidljivošću može rezultirati kaznom od 130 eura te ozbiljno ugroziti sigurnost, prenosi Večernji list.
