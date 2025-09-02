Zašto turisti u Japanu ostavljaju tisuće kovčega za sobom?

Osnovni razlog zašto ugostiteljski objekti i mediji u Japanu govore o koferima jest taj što je njihovo uklanjanje u Japanu komplicirano i zahtijeva novac – za glomazni otpad s metalnim elementima koji onemogućuju spaljivanje u Zemlji izlazećeg sunca potrebno je platiti taksu, pa je, primjerice, spomenuti hotel u Osaki prošle godine na nju potrošio 2.000 dolara.