društveni problem
Zašto turisti u Japanu ostavljaju tisuće kovčega za sobom?
Napušteni koferi postali su društveni problem u Japanu, koji je prošle kalendarske godine posjetilo 38 milijuna stranih turista.
Politika vizne liberalizacije, slaba lokalna valuta koja boravak čini jeftinim za nositelje eura i dolara, kao i promotivni efekt postignut održavanjem velikih međunarodnih događaja (ljetnih olimpijskih igara i svjetske izložbe) donijeli su Japanu posljednjih godina pravu navalu stranih turista sa svih meridijana svijeta, prenosi RTS.
No, obilje stranih znatiželjnika i poštovatelja japanske kulture i tehnologije, osim uobičajenog rasta cijena smještaja i prijevoza, gužvi i preopterećenosti prometne mreže, prouzročilo je i pojedine relativno negativne fenomene koji bi se mogli svrstati u kategoriju neobičnog.
Japanski mediji tako ovih dana ukazuju na neočekivani nusproizvod masovnog turizma – veliki broj napuštenih putničkih kofera, koji se mogu naći ne samo u hotelskim sobama i na aerodromima, već i na željezničkim postajama, pa i na ulicama.
Primjerice, na aerodromu Narita, koji opslužuje glavni grad Tokio i njegovu neposrednu okolicu, u fiskalnoj 2024. godini pronađeno je 1.073 napuštena kofera – velik porast u odnosu na 2019. godinu koja je prethodila epidemiji. Tada je Japan također posjetilo zavidnih 32 milijuna turista, ali je u toj zračnoj luci identificirano samo 479 odbačenih komada prtljage.
Japanski mediji navode da je čak 80 posto hotelijera u gradu Osaki, domaćinu Svjetske izložbe 2025., koji su odgovorili na upitnik lokalne turističke organizacije, kao jedan od problema u poslovanju navelo napuštene kofere.
Hotel Best Western Fino, primjerice, prijavio je da njegovo osoblje dnevno pronalazi i po tri, četiri odbačena kofera u prostorijama objekta koji ima 161 gostinjsku sobu.
Fenomen karakterističan za Japan
Osnovni razlog zašto ugostiteljski objekti i mediji u Japanu govore o koferima jest taj što je njihovo uklanjanje u Japanu komplicirano i zahtijeva novac – za glomazni otpad s metalnim elementima koji onemogućuju spaljivanje u Zemlji izlazećeg sunca potrebno je platiti taksu, pa je, primjerice, spomenuti hotel u Osaki prošle godine na nju potrošio 2.000 dolara.
Željezničke postaje, robne kuće i aerodromi ne samo da moraju platiti za uklanjanje napuštenih kofera, već su i obvezni pozvati policiju da pregleda te predmete kako bi se utvrdilo jesu li sigurni ili sadrže eksplozivnu napravu ili kakav otrov. Zbog tog (društveno korisnog) propisa, odbačeni koferi prava su glavobolja za upravitelje javnih institucija.
Naravno, nameće se pitanje otkud toliko kofera i zašto ih strani turisti u velikom broju posvuda ostavljaju.
Odgovor je jednostavan, ali zanimljiv. Naime, domaća valuta jen toliko je oslabila u odnosu na euro ili američki dolar, da su koferi kineske proizvodnje koji se u Japanu prodaju za relativno manje svote sada toliko jeftini da se u pojedinim dijelovima grada mogu naći za ekvivalent od svega nekoliko desetaka eura.
Zato se stranim turistima, koji su u međuvremenu nakupovali puno suvenira i odjeće, isplati svoje manje ili starije kofere zamijeniti za veće i novije.
Nakon prepakiranja stvari, međutim, stranim putnicima vrlo je teško, ako ne i nemoguće, uredno baciti svoje stare kofere budući da u japanskim gradovima na ulicama nema kontejnera za otpad, već se smeće, općenito, odlaže samo određenim danima na unaprijed određenim mjestima i to u plastičnim vrećama.
Međutim, kada je riječ o strukturno složenijim i glomaznijim, odnosno kabastim komadima otpada, čak je potrebno nazvati općinu i unaprijed rezervirati datum i vrijeme kada će tvrtka koju ona unajmljuje doći pokupiti takav otpad – to, primjerice, vrijedi za sve električne aparate.
Pritom je građanin dužan unaprijed u samoposluzi kupiti odgovarajuće kupone i iste zalijepiti na predmet kojeg se želi osloboditi kao dokaz da je uplata izvršena općini, jer ga bez toga radnici neće odnijeti na deponij.
Sustav za odlaganje otpada u Japanu, dakle, previše je kompliciran za strane putnike, pa oni, u nedostatku kontejnera, kofere i torbe koji im više nisu potrebni jednostavno ostavljaju gdje god se zateknu.
Zato su savjesni Japanci, koji su od malih nogu naviknuti na taj sustav te se trude da svo smeće i otpad koji imaju čuvaju do dana predviđenog za njegovo odlaganje, skloni kritizirati strance zbog lošeg odgoja, pa i ugrožavanja javnog mira, jer napušteni koferi na ulici i aerodromu predstavljaju sumnjive predmete koji mogu biti prijetnja sigurnosti.
Ipak, istina je da neobično odsustvo kontejnera i složeni mehanizam za odlaganje glomaznog otpada strancima koji su u pokretu i kratko borave u njihovoj zemlji ne daju mnogo izbora i praktično uzrokuju pojavu fenomena masovnog napuštanja nepotrebnih kofera.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare