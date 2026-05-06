Porasla prodaja vozila, evo koji se automobil najviše kupuje u Hrvatskoj

U Hrvatskoj je u prva četiri mjeseca ove godine prodano 25.203 novih putničkih vozila, što je 5,2 posto više nego u istom razdoblju prošle godine, a samo u travnju 8.465 novih vozil ili 5,7 posto manje u odnosu na lani, podaci su Promocije plus objavljeni u srijedu.
Najviše novih putničkih vozila u dosadašnjem dijelu godine prodala je Škoda, njih 3.239, koja tako drži 12,85 posto udjela u ukupnoj prodaji. Drugi je Volkswagen s prodajom od 2.724 vozila i udjelom od 10,8 posto, a treći je Renault, koji je prodao 2.042 vozila i drži udjel u ukupnoj prodaji od 8,1 posto. Na četvrtom je mjestu Opel, s prodanih 1.949 novih vozila i udjelom od 7,7 posto, a peti Suzuki s prodanih 1.634 vozila i udjelom od 6,48 posto.
U prva četiri mjeseca ove godine kupci su najviše birali hibride. Od siječnja do kraja travnja prodano je tako 11.699 hibrida ili 46,4 posto od ukupne prodaje, dok su na drugom mjestu odabira hrvatskih kupaca benzinci, kojih je prodano 9.368, odnosno 37,2 posto.
Dizelaša je odabralo 2.718 kupaca ili 10,8 posto, a potpuno električni pogon njih 1.145, odnosno 4,5 posto. Na začelju su plinski pogoni s prodajom od 273 vozila i udjelom od 1,1 posto.
Najprodavaniji model u mjesecu travnju bila je Škoda Octavia, kojih je prodano 438, dok je na drugom mjestu najprodavanijih Opel Frontera (373). Na trećem je mjestu Opel Mokka (331), a četvrti je najprodavaniji model Renault Clio (330).
Kineski proizvođač BYD u travnju je prodao je 140 električnih vozila nasuprot Teslinih 36. Zanimljivo je i da je Mini Morris samo u četvrtom mjesecu ove godine prodao isti broj vozila kao i BYD, koji je se tek nedavno pojavio na našem tržištu.
