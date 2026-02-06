Što ako u rezervoar natočite pogrešno gorivo ili AdBlue?

AdBlue djeluje korozivno jer je mješavina ureje i vode, učinak je sasvim drugačiji nego li je samo miješanje benzina i dizela u sustavu ubrizgavanja. Štete su često samim točenjem teško ispravljive, a da se ne zamjeni kompletan sustav ubrizgavanja sa svim vodovima, brizgaljkama, spremnikom i pumpama. Zapravo, jedna od najgorih i najskupljih kombinacija u praksi ako se dogodi. Često proizvođači izbjegavaju da se otvori za punjenje Adbluea nalaze neposredno pokraj otvora za gorivo pa se čep za AdBlue može naći u prtljažniku ili u motornom prostoru kod nekih modela kako bi se smanjila mogućnost pogreške.