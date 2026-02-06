Dao je otkaz preko noći, kupio drvenu kućicu i preselio se u šumu: "Nikad nisam bio sretniji"

Svemu je okrenuo leđa i započeo potpuno novi život, po vlastitim pravilima.
Dok većina ljudi sanja o sigurnom poslu i stalnim prihodima, Andres iz Danske odlučio je prekinuti s dotadašnjim životom i krenuti ispočetka, u tišini, uz šumu i daleko od gradske rutine. Nakon godina provedenih na stabilnom poslu s klasičnim osmosatnim radnim vremenom dao je otkaz, kupio malu drvenu kuću na kotačima i nastanio se na rubu šume.
Bez luksuza, ali s jasnim ciljem: živjeti što jednostavnije i produktivnije. Njegov novi dom je malen, ali funkcionalan. Drvena kućica na kotačima ima sve osnovno – prostor za spavanje, mali kuhinjski kutak i peć na drva. Kaže da mu više od toga nije potrebno. Umjesto hipoteke i računa sada ima prirodu, mir i slobodu koju ranije nije poznavao.
Blizina šume nije slučajna. Tamo pronalazi mir, inspiraciju i osjećaj povezanosti s prirodom koji mu je, kako priznaje, u gradskom životu u potpunosti nedostajao. Kako bi smanjio ovisnost o trgovinama, zasadio je vlastiti vrt. U njemu uzgaja povrće i začinsko bilje.
Više slobode, ali manje sigurnosti
Ne krije da samodostatnost nije laka, ali mu pruža snažan osjećaj smisla i kontrole nad vlastitim životom. Jedna od najvećih promjena u njegovoj svakodnevici odnosi se na korištenje vode. Ne oslanja se na klasični vodovod, već pije, kuha i tušira se kišnicom. Vodu skuplja, filtrira i dodatno pročišćava prije upotrebe, a cijeli sustav osmislio je tako da bude siguran i održiv.
Kaže da ga je ovakav način života naučio poštovanju resursa i svijesti o svakoj kapi vode koju potroši. Iako je svjestan da je napustio "siguran“ život kakvom većina teži, svoju odluku ne žali.
"Želio sam slobodu i upravo to sam ovakvim životom i dobio“, kaže Andres.
Danas dio prihoda ostvaruje kroz građevinske poslove, drvenu kućicu iznajmljuje putem agencija za najam, a drži i predavanja o agrokulturi i samodostatnom načinu života kakav i sam živi. Njegova priča pokazuje da se za neke sreća ne mjeri kvadraturom, titulama i stalnom plaćom, već jednostavnošću, prirodom i hrabrošću da se preseče i krene drugim putem.
