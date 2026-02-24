Što je TPMS sustav i kako funkcionira? Evo što učiniti kada zasvijetli upozorenje

I s izravnim i s neizravnim TPMS-om, ako se otkrije da je guma premalo napumpana (manje od propisanog za 25 posto ili više), na vašoj instrumentnoj ploči zasvijetli upozorenje. No s izravnim TPMS-om, vozači se ranije upozoravaju, a ako je automobil opremljen TPMS zaslonom za četiri gume, mogu čak vidjeti očitanja za svaku gumu. Jedan od najvećih nedostataka neizravnog TPMS sustava je taj što ne može otkriti kada je tlak u sve četiri gume nizak, što se može događati prilično često ako se tlak u gumama ne provjerava redovito.