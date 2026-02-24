nadzor tlaka u gumama
Što je TPMS sustav i kako funkcionira? Evo što učiniti kada zasvijetli upozorenje
Kao što mu i samo ime govori, sustav za nadzor tlaka u gumama je više od jednog dijela. Zapravo, TPMS uključuje ventil i senzor, a važno je znati i da nisu svi TPMS sustavi jednaki. Postoje dvije vrste TPMS tehnologije - neizravni i izravni.
Gume su, to znamo, jedini kontakt vašeg vozila s podlogom kojom se vozite. A opet, često gotovo uopće ne vodimo računa o pravilnom i od proizvođača vozila striktno propisanom tlaku zraka u gumama vašeg vozila. Ipak, mnogi vozači brinu o svojim gumama provjeravajući periodično tlak, najčešće na benzinskim postajama, na posebnom kompresoru za punjenje tlakom zraka gume s manometrom i nastavkom za ventil kotača.
No, danas je tehnologija automatiziranog i stalnog nadzora tlaka vaših guma prisutna u gotovo svim modernim vozilima. Taj se sustav zove TPMS, što je kratica za sustav za nadzor tlaka u gumama (tire pressure monitoring system).
Kao što mu i samo ime govori, sustav za nadzor tlaka u gumama je više od jednog dijela. Zapravo, TPMS uključuje ventil i senzor, a važno je znati i da nisu svi TPMS sustavi jednaki. Postoje dvije vrste TPMS tehnologije - neizravni i izravni. Neizravni TPMS neizravno procjenjuje tlak u gumama koristeći podatke iz sustava protiv blokiranja kočnica (ABS) vozila.
Izravni TPMS je sustav upozorenja koji upozorava vozača vozila na nesigurnu promjenu tlaka zraka u jednoj ili više guma. Očitavanja se dobivaju odašiljačima za mjerenje tlaka ugrađenim unutar svake gume i šalju se u središnje računalo (ECU) za prikaz na vozačevoj instrumentnoj ploči. Kontrolna lampica upozorenja i zvučno upozorenje obavještavaju vozača ako dođe do pada tlaka od 25 posto, prenosi tportal.
Kako TPMS sustav radi?
I s izravnim i s neizravnim TPMS-om, ako se otkrije da je guma premalo napumpana (manje od propisanog za 25 posto ili više), na vašoj instrumentnoj ploči zasvijetli upozorenje. No s izravnim TPMS-om, vozači se ranije upozoravaju, a ako je automobil opremljen TPMS zaslonom za četiri gume, mogu čak vidjeti očitanja za svaku gumu. Jedan od najvećih nedostataka neizravnog TPMS sustava je taj što ne može otkriti kada je tlak u sve četiri gume nizak, što se može događati prilično često ako se tlak u gumama ne provjerava redovito.
Što učiniti kada zasvijetli TPMS lampica?
Kada se upali lampica upozorenja TPMS-a, budite oprezni i reagirajte brzo iz preventvnih razloga radi vaše sigurnosti, ali i drugih sudionika u prometu.
- Pronađite sigurno mjesto za izlazak iz prometa kako biste mogli stati i provjeriti gume. Napomena: ako vozite većim brzinama (autocesta), odmah čvrsto uhvatite volan s obje ruke jer u slučaju da dođe do puknuća (brzog ispuhivanja), morati ćete biti spremni upravljati svojim vozilom. Zatim polako usporite i izvucite se iz prometa.
- Nakon što ste provjerili da nema puknuća, upotrijebite mjerač tlaka zraka u gumama kako biste provjerili tlak u svakoj gumi u odnosu na preporučenu razinu tlaka proizvođača. Inače, mjerač tlaka u gumama bi trebao biti standardni dio vašeg seta predmeta za hitne slučajeve u vozilu. Preporučena razina tlaka može se pronaći na naljepnici s uputama za gume, naljepnici koja se nalazi odmah unutar vozačevih vrata.
- Ako vam nije ugodno sami provjeravati tlak u gumama, oprezno se odvezite profesionalnom tehničaru za gume (najčešće u specijaliziranu vulkanizersku radionicu) da on ili ona provjeri tlak u gume. Važno je znati kako se provjera tlaka u gumama obavlja prije vožnje, kada je guma 'hladna'. To je uvijek najbolji način za dobivanje najtočnijeg očitanja.
- Napumpajte gume na odgovarajući tlak u gumama, uz pomoć najbližeg servisa za gume ili pomoću dovoda zraka za gume na obližnjoj benzinskoj postaji.
- Ako je potrebno, oštećene gume, kao i TPMS sustav, odvezite na popravak u najbliži servis za gume.
- Lampica TPMS-a trebala bi se ugasiti u roku od nekoliko minuta nakon ponovnog napuhavanja guma na preporučeni tlak.
Tlak u gumama utječe na upravljivost
Prema Nacionalnoj upravi za sigurnost prometa na autocestama (NHTSA), u SAD-u se godišnje dogodi gotovo 250.000 nesreća zbog niskog tlaka u gumama.
Ako se upali lampica TPMS-a, a napumpam gume, hoće li se lampica sama ugasiti ili moram odvesti automobil kod prodavača ili u vulkanizersku radionicu?
Kada se lampica upozorenja TPMS-a upali i treperi jednu sekundu, a zatim tri sekunde, to ukazuje na problem s računalom vozila, a problem može ispraviti samo servisni centar prodavača vaše marke vozila. Kada se lampica upozorenja TPMS-a upali i ostane upaljena, to ukazuje na nizak tlak u gumama u jednoj ili više guma. Napuhavanje gume do preporučenog tlaka u gumama koji se nalazi na naljepnici na vratima trebalo bi uzrokovati gašenje lampice. Imajte na umu da jedna ili više guma mogu imati nizak tlak, stoga uvijek trebate provjeriti tlak u svim gumama.
