Kako produžiti radni vijek gumama?

N1 Info
09. stu. 2025. 07:04
gume, zimske gume, ljetne gume, univerzalne gume, auto, mehaničar
Pixabay / Ilustracija

Gume se troše još više kad su nove i imaju maksimalnu dubinu utora, a ovisno o pogonskim kotačima, njihova degradacija nije jednaka.

Gume na automobilima se troše, ali u reduciranju habanje materijala i vi možete odigrati značajnu ulogu. Prvo, vozite li umjereno, smanjit ćete i degradaciju guma. Drugo, rotacijom guma osigurat ćete im kvalitetniji rad i ravnomjerno trošenje.

Gume se troše još više kad su nove i imaju maksimalnu dubinu utora, a ovisno o pogonskim kotačima, njihova degradacija nije jednaka. Zato je dobro povremeno ih zamijeniti (najbolje svakih 7000 do 8000 km), piše HAK Revija.

Pogledajte i pročitajte kako mijenjati položaj guma.

Križanje na stražnjoj osovini

Ako imate vozilo s pogonom na sve kotače, najbolje je stražnje gume prebaciti sprijeda, a prednje križati i prebaciti ih straga. Neka prednja lijeva bude stražnja desna, a prednja desna stražnja lijeva.

Također za vozila s prednjim pogonom – stražnja lijeva guma ide naprijed desno, a stražnja desna ide naprijed lijevo. Prednje gume se ne križaju nego idu unazad.

Ako ste u nekom trenutku stavili rezervnu gumu, mijenjanje je posebno važno, a najviše kod 4×4 vozila. Zbog toga je dobro gume mijenjati po dva obrasca, ili prednje straga, a stražnje sprijeda ili promijeniti lijeve i desne gume sprijeda i straga.

Za gume na automobilima visokih performansi (nejednake veličine na prednjoj ili stražnjoj osovini) preporučuje se mijenjati samo s lijeve na desnu stranu.

Gume s direkcijom (nejednaki uzorak) treba mijenjati samo s jedne osovine na drugu, ali se ne smiju mijenjati strane.

Teme
automobil gume

