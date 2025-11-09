Kako produžiti radni vijek gumama?

Gume se troše još više kad su nove i imaju maksimalnu dubinu utora, a ovisno o pogonskim kotačima, njihova degradacija nije jednaka.
Oglas
Gume na automobilima se troše, ali u reduciranju habanje materijala i vi možete odigrati značajnu ulogu. Prvo, vozite li umjereno, smanjit ćete i degradaciju guma. Drugo, rotacijom guma osigurat ćete im kvalitetniji rad i ravnomjerno trošenje.
Gume se troše još više kad su nove i imaju maksimalnu dubinu utora, a ovisno o pogonskim kotačima, njihova degradacija nije jednaka. Zato je dobro povremeno ih zamijeniti (najbolje svakih 7000 do 8000 km), piše HAK Revija.
Pogledajte i pročitajte kako mijenjati položaj guma.
Križanje na stražnjoj osovini
Ako imate vozilo s pogonom na sve kotače, najbolje je stražnje gume prebaciti sprijeda, a prednje križati i prebaciti ih straga. Neka prednja lijeva bude stražnja desna, a prednja desna stražnja lijeva.
Također za vozila s prednjim pogonom – stražnja lijeva guma ide naprijed desno, a stražnja desna ide naprijed lijevo. Prednje gume se ne križaju nego idu unazad.
Ako ste u nekom trenutku stavili rezervnu gumu, mijenjanje je posebno važno, a najviše kod 4×4 vozila. Zbog toga je dobro gume mijenjati po dva obrasca, ili prednje straga, a stražnje sprijeda ili promijeniti lijeve i desne gume sprijeda i straga.
Za gume na automobilima visokih performansi (nejednake veličine na prednjoj ili stražnjoj osovini) preporučuje se mijenjati samo s lijeve na desnu stranu.
Gume s direkcijom (nejednaki uzorak) treba mijenjati samo s jedne osovine na drugu, ali se ne smiju mijenjati strane.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas