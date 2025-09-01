Istraživanje tvrtke za podatke o automobilima carVertical pokazalo je da barem polovica kupaca trenutačno ne razmatra kupnju električnog automobila, odnosno da i dalje daje prednost automobilima koje pogone motori s unutarnjim izgaranjem.

Preferirana vrsta goriva izravno je povezana s planovima za kupnju električnog vozila. Više od polovice ispitanika, 51,5 posto, u anketi izjavilo je da zasad ne bi kupilo električno vozilo, a samo 12,2 posto bi razmislilo o kupnji. S druge strane, 36,3 posto odgovorilo je da bi ga mogli kupiti u budućnosti.