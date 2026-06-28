Genijalan trik
VIDEO / Kako da vam nadjev ne iscuri iz punjenih paprika tijekom kuhanja
Ako vam se tijekom kuhanja punjenih paprika nadjev redovito rasipa po loncu, rješenje je jednostavnije nego što mislite. Na društvenim mrežama podijeljen je video koji pokazuje kako to spriječiti uz malo brašna.
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Punjene paprike apsolutni su klasik domaće kuhinje, ali svima nam se barem jednom dogodilo da tijekom krčkanja dobar dio ukusnog nadjeva završi u loncu umjesto u paprici, prenosi Klix.ba.
Na društvenim mrežama pojavio se jednostavan video s genijalnim trikom koji rješava ovaj problem, a sve što vam treba jest malo običnog brašna.
U čemu je tajna?
Umjesto da paprike zatvarate komadićima rajčice ili krumpira, postupak je dvostruko brži i jednostavniji:
- Napunite paprike smjesom od mesa i riže kao i obično.
- Na plitki tanjur uspite malo brašna.
- Otvor napunjene paprike jednostavno utapkajte u brašno tako da se preko mesa stvori tanak, bijeli sloj.
- Paprike složite u lonac.
Tijekom kuhanja brašno u dodiru s tekućinom stvara sloj koji drži nadjev na mjestu, a istodobno pomaže da se umak u kojem se paprike krčkaju dodatno i prirodno zgusne.
Snimka koju je podijelila food blogerica Ana Mladenović prikazuje ovaj trik, a ona se u videu pita kako je tek sada saznala za njega. Mnogi su u komentarima napisali da prvi put čuju za ovaj savjet, dok su drugi predlagali različite načine za postizanje istog učinka.
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