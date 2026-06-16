Ljetne salate

Listovi zelene salate trebaju biti čvrsti, bez potamnjelih rubova i sluzavih dijelova. Paprika se bira po sjaju kože i tvrdoći ploda, a krastavac se prepoznaje po škripi pod noktom kad se pritisne. Rajčice, paprike i krastavci u hladnjaku ostaju upotrebljivi dulje od lisnatog povrća, ali svoj najbolji okus zadržavaju tri do četiri dana od berbe. Nakon toga okus postupno opada, bez obzira na to koliko povrće izvana djeluje neokrnjeno.