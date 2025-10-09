Kada potražiti pomoć?
Kardiokirurg: Ovi simptomi mogu značiti da vam srce otkazuje - nemojte ih ignorirati
Kardiokirurg je otkrio koje signale vaše srce šalje i na koje biste trebali obratiti pozornost, jer mogu ukazivati na to da je oslabjelo.
Oglas
Dr. Jeremy London često dijeli korisne savjete na internetu, želeći potaknuti ljude da se bolje brinu o sebi. Međutim, naglašava da ne daje medicinske savjete – ako imate ozbiljne simptome ili sumnje, trebali biste se što prije obratiti svom liječniku.
Dr. London, koji radi u američkoj saveznoj državi Georgiji, objavio je video na YouTubeu u kojem objašnjava kako možete prepoznati radi li vaše srce kako treba. Upozorio je više od milijun svojih pratitelja na društvenim mrežama da budu oprezni ako imaju "slabo srce“ – izraz koji se koristi za stanje u kojem srčani mišić ne pumpa krv dovoljno učinkovito, poznato i kao zatajenje srca, piše nova.rs.
"Zatajenje srca ne znači da je srce prestalo raditi. To znači da mu je potrebna pomoć kako bi radilo bolje. Može se pojaviti u bilo kojoj dobi, ali je najčešće kod starijih osoba. Najčešće se ne može potpuno izliječiti, ali se simptomi mogu držati pod kontrolom dugi niz godina.“
Kako prepoznati zatajenje srca?
Prema dr. Londonu, prvi korak je posjetiti specijalista, razgovarati o svojoj medicinskoj povijesti i obaviti temeljit fizički pregled. Međutim, prije nego što dogovorite pregled, trebali biste obratiti pozornost na određene simptome koji često mogu ukazivati na zatajenje srca.
Dr. London objašnjava da ti simptomi uključuju:
- otežano disanje pri hodanju,
- nemogućnost ležanja na ravnoj površini bez poteškoća s disanjem,
- oticanje nogu.
"Svi ovi simptomi mogu biti znak raznih srčanih bolesti, ali su ujedno i ozbiljni znakovi upozorenja“, ističe kirurg.
Glavni simptomi zatajenja srca:
- kratkoća daha tijekom aktivnosti ili u mirovanju,
- stalan osjećaj umora i iscrpljenosti,
- slabost i vrtoglavica,
- oticanje gležnjeva i stopala.
Neki oboljeli također prijavljuju uporan kašalj, ubrzan rad srca te osjećaj nestabilnosti ili nesvjestice. Ako primijetite bilo koji od ovih znakova, što prije potražite liječničku pomoć.
Kada potražiti pomoć?
Liječnici upozoravaju da se trebate obratiti specijalistu ako primijetite trajne ili postupno pogoršavajuće simptome zatajenja srca, jer je ovo stanje vrlo nepredvidivo.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas