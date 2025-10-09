Dr. London, koji radi u američkoj saveznoj državi Georgiji, objavio je video na YouTubeu u kojem objašnjava kako možete prepoznati radi li vaše srce kako treba. Upozorio je više od milijun svojih pratitelja na društvenim mrežama da budu oprezni ako imaju "slabo srce“ – izraz koji se koristi za stanje u kojem srčani mišić ne pumpa krv dovoljno učinkovito, poznato i kao zatajenje srca, piše nova.rs.