DONOSIMO I RECEPT
Zaboravljeni klasik s kokosom: Ovaj kolač će mnoge podsjetiti na djetinjstvo
Šubarice, poznate i kao ruske kape, zaboravljeni su klasični desert s kokosom koji su mnoge domaćice nekad imale zapisan u svojim starim bilježnicama s receptima. Ako volite kokos, ovaj simpatičan desert možete lako pripremiti kod kuće.
Sastojci za biskvit:
- 250 grama brašna
- 1 vrećica praška za pecivo
- 4 jaja
- 200 grama šećera
- 100 mililitara ulja
- 100 mililitara tople vode
Sastojci za kremu:
- 1 vrećica pudinga
- 100 grama šećera
- 300 mililitara mlijeka
- 100 grama maslaca
- 100 grama kokosovog brašna
Za glazuru:
- 100 grama čokolade za kuhanje
- 2 žlice ulja
Priprema:
Započnite pripremu biskvita tako što ćete odvojiti žumanjke od bjelanjaka te bjelanjke umutiti u čvrsti snijeg. Žumanjcima dodajte šećer i miješajte dok ne dobijete svijetlu, pjenastu smjesu. Zatim dodajte vodu i ulje pa dobro promiješajte.
U drugoj posudi pomiješajte brašno s praškom za pecivo i dodajte ga u smjesu od žumanjaka i šećera. Miješajte dok ne dobijete ujednačenu smjesu, a potom lagano umiješajte snijeg od bjelanjaka. Dobivenu smjesu podijelite na dva jednaka dijela.
Izlijte smjese u dvije iste tepsije obložene papirom za pečenje i pecite 10 do 15 minuta na 180 °C. Čačkalicom provjerite je li biskvit pečen. Dok je biskvit još topao, manjom čašom napravite krugove, piše klix.ba.
Priprema kreme:
Puding iz vrećice pomiješajte sa šećerom i malo mlijeka tako da ne ostanu grudice. Ostatak mlijeka zagrijte na laganoj vatri, a kada prokuha, dodajte pripremljeni puding. Kada se puding zgusne, maknite ga s vatre i ostavite da se ohladi.
Kad se ohladi, dodajte mu omekšali maslac i sve dobro izmiksajte dok ne dobijete glatku kremu. Uzmite jedan krug biskvita, premažite ga kremom, a zatim poklopite drugim krugom biskvita. Nakon toga, šubaricu premažite kremom sa strane i uvaljajte u kokos.
Na kraju otopite čokoladu i ulje te ostavite da se kratko ohladi. Kašičicom premažite vrh svake šubarice i stavite ih u hladnjak da se dobro ohlade prije posluživanja.
