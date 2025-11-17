Oglas

DONOSIMO I RECEPT

Zaboravljeni klasik s kokosom: Ovaj kolač će mnoge podsjetiti na djetinjstvo

N1 Hrvatska
17. stu. 2025. 06:47
kolači, priprema kolača, brašno, šećer, jaja -Pexels
Šubarice, poznate i kao ruske kape, zaboravljeni su klasični desert s kokosom koji su mnoge domaćice nekad imale zapisan u svojim starim bilježnicama s receptima. Ako volite kokos, ovaj simpatičan desert možete lako pripremiti kod kuće.

Sastojci za biskvit:

  • 250 grama brašna
  • 1 vrećica praška za pecivo
  • 4 jaja
  • 200 grama šećera
  • 100 mililitara ulja
  • 100 mililitara tople vode

Sastojci za kremu:

  • 1 vrećica pudinga
  • 100 grama šećera
  • 300 mililitara mlijeka
  • 100 grama maslaca
  • 100 grama kokosovog brašna

Za glazuru:

  • 100 grama čokolade za kuhanje
  • 2 žlice ulja

Priprema:

Započnite pripremu biskvita tako što ćete odvojiti žumanjke od bjelanjaka te bjelanjke umutiti u čvrsti snijeg. Žumanjcima dodajte šećer i miješajte dok ne dobijete svijetlu, pjenastu smjesu. Zatim dodajte vodu i ulje pa dobro promiješajte.

U drugoj posudi pomiješajte brašno s praškom za pecivo i dodajte ga u smjesu od žumanjaka i šećera. Miješajte dok ne dobijete ujednačenu smjesu, a potom lagano umiješajte snijeg od bjelanjaka. Dobivenu smjesu podijelite na dva jednaka dijela.

Izlijte smjese u dvije iste tepsije obložene papirom za pečenje i pecite 10 do 15 minuta na 180 °C. Čačkalicom provjerite je li biskvit pečen. Dok je biskvit još topao, manjom čašom napravite krugove, piše klix.ba.

Priprema kreme:

Puding iz vrećice pomiješajte sa šećerom i malo mlijeka tako da ne ostanu grudice. Ostatak mlijeka zagrijte na laganoj vatri, a kada prokuha, dodajte pripremljeni puding. Kada se puding zgusne, maknite ga s vatre i ostavite da se ohladi.

Kad se ohladi, dodajte mu omekšali maslac i sve dobro izmiksajte dok ne dobijete glatku kremu. Uzmite jedan krug biskvita, premažite ga kremom, a zatim poklopite drugim krugom biskvita. Nakon toga, šubaricu premažite kremom sa strane i uvaljajte u kokos.

Na kraju otopite čokoladu i ulje te ostavite da se kratko ohladi. Kašičicom premažite vrh svake šubarice i stavite ih u hladnjak da se dobro ohlade prije posluživanja.

Teme
kolač ruske kape šubarice

